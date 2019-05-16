Звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов не может забыть голодное детство

Советский и российский актер театра и кино Александр Михайлов откровенно рассказал о непростом детстве. Артист родился в Забайкальском крае, в Цугольском дацане.

Они с мамой жили в небольшом домике, который находился рядом со старинным буддийским храмом, построенным в начале 19-го века. Михайлов признается: детство было тяжелым.

«Сказать, что жили мы трудно, — ничего не сказать. Голодали», — сказал Александр Яковлевич в интервью журналу «7 дней».

От смерти тогда еще мальчишку спасла бурятская женщина Надя. Она носила в его деревню молоко на продажу. Увидев тощего, явно голодающего ребенка, женщина обратилась к его маме с просьбой приносить им оставшееся молоко. Денег Надя с них не брала. Все минувшие годы Михайлов вспоминает женщину с благодарностью.

Александр Михайлов снялся более чем в 50 фильмах. Наиболее известные его работы — «Любовь и голуби», «Мужики!», «Отряд специального назначения», «Белый снег России» и многие другие. Также он известен зрителю по главной роли царя Ивана Грозного в Малом театре.