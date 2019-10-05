Экс-участник шоу «Замуж за Бузову» показал дочь бывшей жены

В конце сентября бывшая жена экс-участника программы «Замуж за Бузову» Валентина Коробкова Евгения Захарова впервые испытала радость материнства. У нее родилась дочь от нынешнего возлюбленного Тимура.

Это стало большим событием не только для Евгении, но и для ее экс-супруга. Валентин Коробков один из первых поздравил молодую маму с пополнением и даже навестил. В блоге участника ток-шоу появилось фото, где он заботливо держит малышку на руках. Более того, Коробков рассекретил имя девочки – ее назвали Оливией.

«Малышка и вправду прекрасна! Она — самое дорогое, что я когда-либо держал в руках!», — написал Валентин в блоге.

Напомним, Коробков и Захарова решили развестись еще в 2014-м году. Вместе они прожили семь лет. К решению расстаться пришли вместе, так как поняли, что их чувства остыли. Спустя столько времени Валентин и Евгения поддерживают дружеские отношения и при необходимости помогают друг другу.