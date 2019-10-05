НОВОСТИ

Муж Пугачевой «перевоплотился» в ковбоя ради нового ролика

Максим Галкин лично ведет свой Instagram, публикуя юмористические видео.

Муж Пугачевой «перевоплотился» в ковбоя ради нового ролика
Максим Галкин (Фото: Globallookpress.com)

Супруг Примадонны не только ведет на Первом канале шоу «Лучше всех!», участвует в различных фестивалях и музыкальных премия, ездит с гастролями, но успевает снимать для подписчиков комедийные ролики. Ради нового видео Максим Галкин «перевоплотился» в ковбоя. По сюжету телеведущий появляется в салуне.

«Я искал его 19 лет… Пока не нашел его в этом грязном салуне», — звучит за кадром голос шоумена.

И в этот момент раздается звонок мобильного телефона. А Галкин прерывает монолог для того, чтобы ответить.

«Да… не могу сейчас!! Перестрелка, а попозже можно», — абсолютно ровным голосом отвечает Максим своему собеседнику и покидает площадку.

К слову, еще в августе шоумен снял юмористический клип на песню украинской исполнительницы Софии Ротару. Так, телеведущий пожаловался на дождливое лето. В кадре Галкин танцевал под ливнем, выбрав в качестве локации сад, прилегающий к их с Пугачевой подмосковному замку в деревне Грязь.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла Пугачевадети звездЗвездные детиМаксим Галкин
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Муж Пугачевой «перевоплотился» в ковбоя ради нового ролика
Интересно?
Поделись с друзьями: