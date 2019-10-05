Муж Пугачевой «перевоплотился» в ковбоя ради нового ролика

Супруг Примадонны не только ведет на Первом канале шоу «Лучше всех!», участвует в различных фестивалях и музыкальных премия, ездит с гастролями, но успевает снимать для подписчиков комедийные ролики. Ради нового видео Максим Галкин «перевоплотился» в ковбоя. По сюжету телеведущий появляется в салуне.

«Я искал его 19 лет… Пока не нашел его в этом грязном салуне», — звучит за кадром голос шоумена.

И в этот момент раздается звонок мобильного телефона. А Галкин прерывает монолог для того, чтобы ответить.

«Да… не могу сейчас!! Перестрелка, а попозже можно», — абсолютно ровным голосом отвечает Максим своему собеседнику и покидает площадку.

К слову, еще в августе шоумен снял юмористический клип на песню украинской исполнительницы Софии Ротару. Так, телеведущий пожаловался на дождливое лето. В кадре Галкин танцевал под ливнем, выбрав в качестве локации сад, прилегающий к их с Пугачевой подмосковному замку в деревне Грязь.