«Всю жизнь учимся»: Орбакайте поделилась детским фото в День учителя

В День учителя 48-летняя Кристина Орбакайте опубликовала фото из семейного альбома. Артистка поделилась черно-белом кадром. Перед объективом фотокамеры старшая дочь Аллы Борисовны позировала — сидя за пианино. В комментариях к снимку певица обратилась к педагогам, поздравив их с профессиональным праздником.

«Мы всю жизнь учимся, познавая этот мир даже на своих ошибках. И очень важно, чтобы на этом пути встречались мудрые учителя, мне с вами повезло! С праздником Всех, с Днем учителя!» — отметила Кристина.

К слову, в отличие от звездной бабушки и мамы — внучка Аллы Пугачевой мало интересуется музыкой и вокалом. Клавдия Земцова увлекается балетом, танцами и изучением языков — в частности испанского.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Кристина Орбакайте старается как можно чаще видеться с мамой. Так, вместе с Примадонной певица появилась на вечеринке по случаю дня рождения Алины Редель. Близкой подруге супруги шоумена Максима Галкина исполнилось 82 года. На празднике светской львицы также была замечена возлюбленная модельера Валентина Юдашкина — Марина. Примечательно, что вечеринку Редель пропустил композитор Игорь Николаев и его супруга Юлия Проскурякова. Исполнительница обратилась к имениннице в соцсети, поздравив ее с личным праздником.