«Зарплаты, вменяемых учеников»: Лолита поздравила учителей с праздником

Певица приняла участие в праздничном концерте в Кремле по случаю профессионального праздника.

Минувшим днем Лолит приняла участие в съемках концерта в Кремле, посвященному Дню учителя. Прямо из гримерки звезда записала для педагогов поздравительное видео и поделилась им на своей странице в социальной сети Instagram.

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«Всего самого лучшего, зарплаты, вменяемых учеников, чтобы нервы были в порядке, потому что я представляю, что такое сегодняшние дети. Целую вас!», — говорит артистка, пока мастера доводят внешность Лолиты до совершенства.

А уже в подписи к ролику певица поблагодарила учителей за то, что они «нормальных детей заставляют думать о будущем, дают первичные знания, а потом радуются победам».

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Напомним, не так давно Лолита вернулась из Минска, где записывала свой новый клип. После работы артистка отдыхала с друзьями. В один из вечеров компания побывала в ресторане, где Лолита провела шуточную инспекцию кухни в стиле Лены Летучей.