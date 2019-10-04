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Российскую журналистку задержали в Иране по подозрению в шпионаже

Женщина опасается, что её могут упечь в тюрьму на десять лет.

Российскую журналистку задержали в Иране по подозрению в шпионаже
Юлию Юзик задержали в Тегеране. Фото: Instagram / @yulia.yuzik

Журналистка и писатель Юлия Юзик 3 октября была задержана в Тегеране сотрудниками Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Россиянку обвиняют в шпионаже в пользу Израиля, она сидит в камере и уже завтра состоится суд, где ей могут назначить наказание до 10 лет лишения свободы.

Юлия Юзик является известным экспертом по Ирану и часто посещает эту страну. По словам её дочки, женщина знала, что подобное может случиться, но тем не менее несколько дней назад вновь отправилась в Иран. Сразу после прилета у нее забрали паспорт и пообещали вернуть, когда она будет улетать. Но возможности покинуть страну Юлии не представилось: в четверг сотрудники КСИР выломали дверь номера в отеле и арестовали её.

Когда россиянке разрешили сделать телефонный звонок, она позвонила своей матери, рассказала о сложившейся ситуации и попросила связаться с дипломатами. Как сообщает РБК со ссылкой на посольство РФ в Иране, ведомство уже знает о задержании соотечественницы и пытается ей помочь.

Как рассказал в эфире «Эха Москвы» экс-супруг Юлии, журналист Борис Войцеховский, в Тегеран она ездила не по работе, а в гости к своему другу. Что касается Израиля, в связи с которым её обвиняют, то в этой стране она была около 15 лет назад, когда работала корреспондентом «Комсомольской правды» и делала репортаж об израильской армии.

За годы журналистской карьеры Юзик неоднократно бывала в горячих точках. Она является автором книги «Невесты Аллаха» о террористках-смертницах с Кавказа и «Бесланского словаря», посвященного теракту 2004 года. В 2016 году она была кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному округу в Дагестане.

Журналистка Юлия Юзик арестована в Тегеране за шпионаж в пользу Израиля
Юлия Юзик во время одной из поездок в Иран. Фото: Instagram / @yulia.yuzik
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Российскую журналистку задержали в Иране по подозрению в шпионаже
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