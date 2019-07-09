Бондиана — выставка настоящих мужчин

Топ-5 исполнителей роли знаменитого секретного агента за всю историю франшизы.

Киносериал о похождениях агента британской разведки, работающего под псевдонимом Джеймс Бонд и позывными 007, снискал поклонников по всему миру. Каждую новую серию ждут, а после обсуждают фильм буквально покадрово. В 2020 году выйдет юбилейная 25 серия бондианы. Самое время пересмотреть все фильмы об агенте 007 от начала до конца в онлайн-кинотеатре ViP Play, в каталоге которого собраны все фильмы о приключениях самого знаменитого шпиона на планете. У нас для этого есть, как минимум, пять причин! Пять исполнителей роли агента британской разведки МИ-6, склонного к авантюрам, не знающего запретов, готового ослушаться начальство и не чурающегося силовых методов решения конфликтов… и пять актерских видений своего персонажа.

Шон Коннери

Удивительно, но когда-то сэр Шон Коннери был малоизвестным актером. Его талант разглядела жена продюсера Альберта Брокколи. Именно Дана посоветовала супругу пригласить Шона Коннери на главную роль в будущем фильме о приключениях агента 007, права на экранизацию книг о котором он приобрел незадолго до этого. Сейчас кажется невероятным, но автор произведений о приключениях британского шпиона Ян Флеминг, который принимал активное участие в первых экранизациях своих книг, был категорически против кандидатуры Коннери, но все же дал себя уговорить. Так Джеймс Бонд переселился с книжных страниц на киноэкраны. После выхода в 1962 году боевика «Доктор Ноу» Коннери стал суперзвездой. Его Бонд, который был одновременно строгим и романтичным, порой жестоким, но в то же время мягким, стал идеалом для многих поклонников серии. Шон Коннери сыграл Джеймса Бонда также в картинах «Из России с любовью» (1963), «Голдфингер» (1964), «Шаровая молния» (1965) и «Живёшь только дважды» (1967). После этого Коннери было сложил полномочия спасителя мира. Однако последующий фильм бондианы, на главную роль в котором был приглашен Джон Лэзенби, потерпел такое фиаско в прокате, что продюсеры уговорили Коннери вернуться. В 1971 году в фильме «Бриллианты навсегда» зрители снова могли лицезреть своего любимого актера. Шон Коннери сыграл Джеймса Бонда еще и в фильме «Никогда не говори «никогда» в 1983 году, тем не менее, в официальный список бондианы он не входит из-за неурядиц в отношении авторских прав.

Роджер Мур

После ошибки с приглашением на роль непрофессионального актера Джона Лэзенби, создатели кинофраншизы отнеслись к смене исполнителя роли Джеймса Бонда гораздо более серьезно. Утвержденный на роль Роджер Мур понравился привередливым зрителям куда больше, чем Джон Лэзенби. Известный британский актер с честью выдержал неизбежные сравнения с Шоном Коннери и поныне остается самым «долгоиграющим» Бондом, снявшись в семи фильмах бондианы: «Живи и дай умереть» (1973), «Человек с золотым пистолетом» (1974), «Шпион, который меня любил» (1977), «Лунный гонщик» (1979), «Только для твоих глаз» (1981), «Осьминожка» (1983) и «Вид на убийство» (1985). Примечательно, что к роли агента 007 Мур приступил в возрасте 45 лет, будучи на пять лет старше Шона Коннери, формально «уволенного» за возраст.

Сотрудничество с актером было для создателей киносериала непростым. Например, Мур затребовал себе дублера для всех сцен, в которых его герою нужно было бегать, поскольку, по его мнению, сам он это делал весьма нелепо. Помимо этого, актер страдал хоплофобией — боязнью огнестрельного оружия. Это придавало съемкам в боевике с многочисленным перестрелками особенную иронию. Мур, как истинный британец, наделил своего Бонда хорошими манерами, некоторой чопорностью, отстраненностью, способностью испытывать привязанность и даже любовь и чувством юмора (по мнению многих зрителей, сделав своего героя слишком несерьезным).

Тимоти Далтон

Следующим Бондом уже в 1987 году должен был стать Пирс Броснан, которого для этой приметил роли продюсер Альберт Брокколи. Однако не слишком известный в ту пору Броснан был связан другими обязательствами, и не мог приступить к съемкам в назначенное время. Кандидатуру красавца Тимоти Далтона Альберту Брокколи снова подсказала жена Дана. Далтон и Брокколи буквально сделали друг другу одолжение, согласившись на сотрудничество. Продюсер получил возможность выпустить фильм в прокат в назначенный срок, а актер настоял на том, что будет играть роль Бонда так, как он его видит, и сделал своего героя максимально приближенным к образу, описанному в романах Флемминга. Мнения фанатов серии привычно разделились: одни сочли нового Бонда слишком жёстким и в чем-то старомодным, другие же отмечали, что герой Тимоти Далтона получился более интересным и глубоким, чем у других исполнителей роли. Но мало кто может поспорить с тем фактом, что Бонд Далтона стал переходным образом от совсем винтажных картин к Бонду нашего времени. Тимоти Далтон сыграл агента 007 лишь дважды — в фильмах «Искры из глаз» (1987) и «Лицензия на убийство» (1989). Он мог бы сыграть Бонда снова, поскольку контракт с ним был заключен и на следующую серию бондианы — «Золотой глаз», но создатели франшизы на шесть лет увязли в судебном разбирательстве, и Далтон с облегчением покинул проект.

Пирс Броснан

Когда все судебные споры были улажены (к тому моменту продюсер Альберт Брокколи передал полномочия своей дочери Барбаре), эстафетная палочка роли без лишних кинопроб была передана Пирсу Броснану, который, напомним, мог стать Бондом еще в 1987 году. Броснан сыграл Агента 007 в четырех картинах («007: Золотой глаз» (1995), «Завтра не умрёт никогда» (1997), «И целого мира мало» (1999), «Умри, но не сейчас» (2002) и вывел франшизу на совершенно новый уровень, в том числе, финансовый. Многие и по сей день считают Броснана лучшим Бондом за всю историю бондианы. Его суперагент получился изысканным и в то же время энергичным и весёлым, сильным, но при этом нежным. Броснан попытался совместить в своём Бонде все лучшие черты предыдущих его воплощений, но все же часть критиков и зрителей считают, что у его героя нет собственного лица.

Дэниел Крэйг

Пирс Броснан так полюбился публике, что его заявление о том, что он более не будет исполнять роль Джеймса Бонда вызвало в 2002 году небывалый ажиотаж и породило массу слухов. Кого только не прочили на эту роль: назывались кандидатуры Джулиана Макмэхона, Горана Вишнича, Доминика Уэста, Генри Кэвилла, Хью Джекмана, Эрика Баны и Клайва Оуэна… 14 октября 2005 года было официально объявлено, что новым Джеймсом Бондом станет Дэниэл Крэйг. Не вписывавшийся в привычный образ Бонда актер подвергся шквалу критики поклонников киносериала задолго до выхода первого фильма с его участием в прокат. Фанатов не устраивал ни цвет волос актера (вы только подумайте: Бонд — блондин!), ни его телосложение, ни его рост. Но время и кассовые сборы расставили все по своим местам: первый же фильм бондианы с участием Дэниела Крэйга — «Казино Рояль» (2006) — стал самым прибыльным в истории франшизы. Сам актер помимо впечатляющего гонорара и популярности получил и другие «плюшки»: например, ему единственному из всех исполнителей роли Бонда пожизненно позволено брать автомобили Aston Martin прямо с завода, на котором они производятся, для личного пользования совершенно бесплатно.

За ним последовали гораздо менее успешный «Квант милосердия» (2008), в котором Бонд переживал смерть любимой женщины, и «007: Координаты «Скайфолл» (2012), вернувший франшизе динамичность боевика. В 2015 году вышел последний на данный момент эпизод бондианы «007: «Спектр». Эта часть киносериала о приключениях знаменитого шпионапо первоначальному контракту должна была стать для Крэйга последней, однако доподлинно известно, что актеру предстоит снова сыграть Джеймса Бонда как минимум еще один раз — в юбилейном 25-м фильме франшизы, которая снимается в данный момент. Поклонники кинофрашнизы ломают копья и по сей день, обсуждая Дэниела Крэйга. Критики же считают, что актер придал своему герою здоровой злости, трагизма, а кроме того, сделал его менее авантюрным и более профессиональным — для Бонда-Крейга превыше всего долг и выполнение поставленной перед ним задачи, а не мимолетные страсти.

Вся бондиана доступна в онлайн-кинотеатре ViP Play.