НОВОСТИ

Анна Нетребко призналась, кем мечтала стать в детстве

Необычную публикацию в Instagram комментировали звездные коллеги певицы.

Анна Нетребко призналась, кем мечтала стать в детстве
АННА НЕТРЕБКО. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Кажется, что бы ни примерила Анна Нетребко, все на ней будет смотреться эффектно и изысканно. В своей очередной публикации в социальной сети Instagram звезда оперной сцены опубликовала снимок, на котором она изображена на берегу океана. На Анне длинное прямое платье бледно-зеленого цвета с морским принтом.

«Когда я была маленькой, я мечтала стать Русалкой, потому что подводный мир увлекал меня…», — написала под красивейшей фотографией певица.

На снимок, конечно же, отреагировали подписчики, среди которых было немало звезд.

Так, Филипп Киркоров назвал снимок «эпическим». А Игорь Николаев воскликнул: «Какая красота!». Одна из ведущих шоу «Давай поженимся!» Василиса Володина отметила, что снимок получился очень сильным.

Напомним, не меньше шума в Instagram наделал и один из последних постов оперной дивы, когда она поделилась фотографией, на которой была запечатлена в ярком платье с цветочным принтом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна НетребкоАнна Нетребко последние новостинеобычный образоперная певица
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анна Нетребко призналась, кем мечтала стать в детстве
Интересно?
Поделись с друзьями: