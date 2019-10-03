Анна Нетребко призналась, кем мечтала стать в детстве

Кажется, что бы ни примерила Анна Нетребко, все на ней будет смотреться эффектно и изысканно. В своей очередной публикации в социальной сети Instagram звезда оперной сцены опубликовала снимок, на котором она изображена на берегу океана. На Анне длинное прямое платье бледно-зеленого цвета с морским принтом.

«Когда я была маленькой, я мечтала стать Русалкой, потому что подводный мир увлекал меня…», — написала под красивейшей фотографией певица.

На снимок, конечно же, отреагировали подписчики, среди которых было немало звезд.

Так, Филипп Киркоров назвал снимок «эпическим». А Игорь Николаев воскликнул: «Какая красота!». Одна из ведущих шоу «Давай поженимся!» Василиса Володина отметила, что снимок получился очень сильным.

Напомним, не меньше шума в Instagram наделал и один из последних постов оперной дивы, когда она поделилась фотографией, на которой была запечатлена в ярком платье с цветочным принтом.