Легендарный певец Карел Готт скончался после борьбы с лейкемией

Именно он исполнял песенку пчелы Майи из одноименного мультфильма.

1 октября умер чешский музыкант Карел Готт, сообщает 5-tv.ru. Легендарному чешскому композитору и вокалисту на момент ухода из жизни было 80 лет.

Причина смерти пока не известна, сообщается, что музыкант отошел в мир иной в кругу своей семьи.

Ранее СМИ писали об острой лейкимии, которую диагностировали у музыканта. Об этом общественности стало известно в десятых числах сентября. Карел не желал создавать шумиху вокруг своей болезни, поэтому не стал публично ее афишировать. С онкозаболеванием музыкант боролся с 2016 года, кроме того, он испытывал проблемы с сердцем, сообщает портал oane.ws.

Именно Карел Готт исполнял закадровую песню в советско-чешском художественном фильме «Три орешка для Золушки» и вступительную песню к знаменитому мультфильму «Пчела Майя».

Певец был известен по всему миру, а в советское время его слава была просто фантастической. Он пел песни на чешском, русском, немецком и словацком языках.