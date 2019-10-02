НОВОСТИ

Легендарный певец Карел Готт скончался после борьбы с лейкемией

Именно он исполнял песенку пчелы Майи из одноименного мультфильма.

Легендарный певец Карел Готт скончался после борьбы с лейкемией
Карелл Готт. Фото Global look press

1 октября умер чешский музыкант Карел Готт, сообщает 5-tv.ru. Легендарному чешскому композитору и вокалисту на момент ухода из жизни было 80 лет.

Причина смерти пока не известна, сообщается, что музыкант отошел в мир иной в кругу своей семьи.

Ранее СМИ писали об острой лейкимии, которую диагностировали у музыканта. Об этом общественности стало известно в десятых числах сентября. Карел не желал создавать шумиху вокруг своей болезни, поэтому не стал публично ее афишировать. С онкозаболеванием музыкант боролся с 2016 года, кроме того, он испытывал проблемы с сердцем, сообщает портал oane.ws.

Именно Карел Готт исполнял закадровую песню в советско-чешском художественном фильме «Три орешка для Золушки» и вступительную песню к знаменитому мультфильму «Пчела Майя».

Певец был известен по всему миру, а в советское время его слава была просто фантастической. Он пел песни на чешском, русском, немецком и словацком языках.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Карел ГоттТри орешка для Золушкиумерумер артист
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Легендарный певец Карел Готт скончался после борьбы с лейкемией
Интересно?
Поделись с друзьями: