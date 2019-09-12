Карел Готт признался, что страдает острой лейкемией

Певец Карел Готт, ставший на несколько десятилетий лицом и голосом чешской эстрады, ложится на лечение в одну из больниц в Праге. Артист признался, что врачи диагностировали у него острую лейкемию.

«Примерно полтора года у меня обнаружили проблемы с кровообразованием, несмотря на разные способы лечения, в последние месяцы это перешло в острую лейкемию », — сказал Готт.

Он подчеркнул, что не хотел афишировать свою болезнь и проблемы со здоровьем и не хочет получать сочувствующие отклики. заявление он сделал лишь чтобы сразу ответить на вопросы журналистов и прояснить ситуацию, передает РИА Новости.

Карелу Готту сейчас 80 лет. До сих пор он выступал с концертами и гастролями не только в Чехии. Карел невероятно популярен в ФРГ, а также в Словакии. Помнят его чудесный голос и в нашей стране, ведь для многих он ассоциируется с детством и сказками. В 70-х — 80-х в СССР был очень популярен чешский фильм «Три орешка для Золушки» и песни из него в исполнении Готта. Он также озвучил заглавную тему для немецкого мультсериала «Пчелка Майя». На родине Готт более 20 лет подряд побеждал в национальном конкурсе «Золотой соловей».