НОВОСТИ

Карел Готт признался, что страдает острой лейкемией

«Чешский соловей» начинает амбулаторное лечение в пражской клинике.

Карел Готт признался, что страдает острой лейкемией
Карел Готт/фото: globallookpress.com

Певец Карел Готт, ставший на несколько десятилетий лицом и голосом чешской эстрады, ложится на лечение в одну из больниц в Праге. Артист признался, что врачи диагностировали у него острую лейкемию. 

«Примерно полтора года у меня обнаружили проблемы с кровообразованием, несмотря на разные способы лечения, в последние месяцы это перешло в острую лейкемию », — сказал Готт.

Он подчеркнул, что не хотел афишировать свою болезнь и проблемы со здоровьем и не хочет получать сочувствующие отклики. заявление он сделал лишь чтобы сразу ответить на вопросы журналистов и прояснить ситуацию, передает РИА Новости.

Карелу Готту сейчас 80 лет. До сих пор он выступал с концертами и гастролями не только в Чехии.  Карел невероятно популярен в ФРГ, а также в Словакии. Помнят его чудесный голос и в нашей стране, ведь для многих он ассоциируется с детством и сказками. В 70-х — 80-х в СССР был очень популярен чешский фильм «Три орешка для Золушки» и песни из него в исполнении Готта. Он также озвучил заглавную тему для немецкого мультсериала «Пчелка Майя». На родине Готт более 20 лет подряд побеждал в национальном конкурсе «Золотой соловей».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

болезньКарел ГоттТри орешка для ЗолушкиЧехия

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Карел Готт признался, что страдает острой лейкемией
Интересно?
Поделись с друзьями: