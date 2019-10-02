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Меган Маркл и принц Гарри подали в суд на британский таблоид

Журналисты, по мнению супругов, незаконно опубликовали письмо герцогини Сассекской ее отцу.

Меган Маркл и принц Гарри подали в суд на британский таблоид
Принц Гарри и Меган Маркл. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Вот и кончилось, похоже, терпение у членов британской королевской семьи: принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Они будут судиться с издательством Associated Newspapers, куда входят такие СМИ, как Daily Mail, Metro, Mail on Sunday и другие. Претензии герцога и герцогини Сассекских заключаются в том, что пресса законно опубликовала ее личное письмо. Об этом сообщается в официальном заявлении принца Гарри.

Герцог уверен, что Меган – жертва национальных таблоидов. Принц Гарри отмечает, что против его супруги СМИ затеяли безжалостную кампанию, которая особенно усилилась в последний год.

«Я потерял свою мать, и я вижу, как сейчас моя жена становится жертвой этих же мощных сил», – пишет принц.

Financial Times уточняет, что формальным поводом для обращения в суд для герцога и герцогини стала воскресная публикация в Mail on Sunday отрывки из письма Маркл своему отцу. Между тем, представитель издания уже заявил, что они продолжат поддержку увидевшего свет материала. Представлять интересы Маркл в суде будет Schillings. Среди клиентов компании была, к примеру, Джоан Роулинг.

Напомним, сами венценосные супруги сейчас находятся в своем африканском турне. Не так давно стало известно, что в поездку Меган взяла с собой ожерелье, уберегающее ее и ее семью от сглаза.

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Меган Маркл и принц Гарри подали в суд на британский таблоид
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