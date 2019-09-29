Стало известно, как Меган Маркл спасается от сглаза

Журналисты издания The Sun выяснили, что помогает герцогине Сассекской беречься от сглаза и негативной энергетики. Спасает, оказывается, Меган Маркл ожерелье, стоимость которого составляет 450 фунтов стерлингов. Например, это украшение бывшая актриса прихватила в путешествие по Южной Африке. Предполагается, что оно должно защищать не только саму Меган, но и мужскую часть ее семьи – мужа принца Гарри и сына Арчи.

Издание уточняет, что ожерелье представляет собой 18-кратную золотую цепочку, украшенную бриллиантами, и выполненную в турецком стиле. Согласно османской легенде, ожерелье способно впитывать негативную энергию, которая сожжет исходить от завистливых людей.

Напомним, в настоящее время представители британской королевской семьи в Африке занимаются своими делами. В то время как Гарри ездил по странам, его супруга решила отдать дань памяти жертве преступления. Она тайно побывала на месте убийства студентки в ЮАР. Кстати, история эта вызвала в стране большой резонанс. 19-летняя девушка пошла на почту и попала в ловушку ее сотрудника. Мужчина пытал, насиловал девушку, а потом убил.