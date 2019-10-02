Нагиев сожалеет, что так и не показал себя в Сети обнаженным

В этом он признался в своей новой публикации в Instagram.

Несмотря на то, что Instagram актера и телеведущего Дмитрия Нагиева пополняется новыми снимками не так часто, как хотелось бы армии его подписчиков, каждый пост звезды – почти событие. Ироничный артист, делится своими высказываниями редко, но метко.

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Вот и очередная публикация Дмитрия вызвала огромный интерес у интернет-аудитории. Он поделился роликом, на кадрах которого он, молча, идет в уже знакомом образе Адриано Челентано. На картину наложен один из зарубежных хитов 90-х.

«Очень стыдно, что за все это время, так и не выложил себя идущим голым. Чего доброго начнут отписываться люди или подписываться извращенцы. Сам виноват. Я понимаю», — подписал ролик сокрушающийся артист.

Со своей стороны, хоит успокоить Дмитрия, он и в одежде весьма интересен своим фанатам. Ведь всего за несколько часов после публикации, пост посмотрело уже более полумиллиона человек. Один из комментариев тому отличное доказательство.

«Так тоже неплохо, главное почаще!» — пишет поклонница

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Напомним, недавно стало известно о новой работе в кино. Актеру предстоит сыграть капитана дальнего плавания, ставшего вождем африканского племени.