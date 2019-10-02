НОВОСТИ

Нагиев сожалеет, что так и не показал себя в Сети обнаженным

В этом он признался в своей новой публикации в Instagram.

Нагиев сожалеет, что так и не показал себя в Сети обнаженным
Дмитрий Нагиев. Фото: БОРИС КУДРЯВОВ/ЭГ

Несмотря на то, что Instagram актера и телеведущего Дмитрия Нагиева пополняется новыми снимками не так часто, как хотелось бы армии его подписчиков, каждый пост звезды – почти событие. Ироничный артист, делится своими высказываниями редко, но метко.

Вот и очередная публикация Дмитрия вызвала огромный интерес у интернет-аудитории. Он поделился роликом, на кадрах которого он, молча, идет в уже знакомом образе Адриано Челентано. На картину наложен один из зарубежных хитов 90-х.

«Очень стыдно, что за все это время, так и не выложил себя идущим голым. Чего доброго начнут отписываться люди или подписываться извращенцы. Сам виноват. Я понимаю», — подписал ролик сокрушающийся артист.

Со своей стороны, хоит успокоить Дмитрия, он и в одежде весьма интересен своим фанатам. Ведь всего за несколько часов после публикации, пост посмотрело уже более полумиллиона человек. Один из комментариев тому отличное доказательство.

«Так тоже неплохо, главное почаще!» — пишет поклонница

Напомним, недавно стало известно о новой работе в кино. Актеру предстоит сыграть капитана дальнего плавания, ставшего вождем африканского племени.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramактерДмитрий НагиевДмитрий Нагиев последние новостиобнаженное фото
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Нагиев сожалеет, что так и не показал себя в Сети обнаженным
Интересно?
Поделись с друзьями: