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Дмитрий Нагиев сыграет вождя африканского племени в семейной комедии

Актер подтвердил свое участие в проекте «Мой папа — вождь!»

Дмитрий Нагиев сыграет вождя африканского племени в семейной комедии
Дмитрий Нагиев/фото: globallookpress.com

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев сыграет капитана дальнего плавания, ставшего вождем африканского племени. Об этом сообщила пресс-служба фильма в Instagram.

«Свершилось!  Популярный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев подтвердил свое участие в съемках семейной комедии кинокомпании Okapiproduction «Мой папа — вождь!» — говорится в сообщении.

Актер сыграет отца главного героя Владимира-старшего, который попал в плен к африканскому племени и смог стать его вождем. При этом дома у него осталась беременная жена, которая родила и много лет одна воспитывала сына. Мальчик был убежден, что его папа погиб как герой.

«И вот спустя девять лет он возвращается… вождём африканского племени. Отец и сын идут навстречу друг другу на протяжении всей истории, и в итоге находят общий язык», — говорится в описании картины.

Режиссером картины станет Кирилл Плетнев. Исполнителя главной роли Володи-младшего искали по всей стране. Были отобраны претенденты из  Петербурга, Симферополя, Москвы и Новороссийска. Кому достанется главная роль станет известно после совместных проб. Начало съемок запланировано на конец 2019 года.

Недавно на Дне города в Челябинске Нагиев в шутку заявил, что хочет переехать в суровый уральский город и не отказался бы от квартиры там. И.о. губернатора Челябинской области Алексей Теслер пригласил шоумена переехать на ПМЖ.

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Тэги:

Дмитрий НагиевКирилл Плетневкомедиясъемки в кино

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Дмитрий Нагиев сыграет вождя африканского племени в семейной комедии
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