Элджей сделал предложение Ивлеевой в ее день рождения 8 марта

Известный видеоблогер Настя Ивлеева стала гостьей очередного выпуска юмористического шоу «Вечерний Ургант», в котором рассказала, как исполнитель Элджей сделал ей предложение руки и сердца.

Ведущая призналась, что произошло это в ее день рождения, 8 марта, чем, как пошутила звезда, окончательно испортил ей этот день. Ведь у нее и так два праздника совмещалось – собственно, именины и международный женский день. А теперь еще один важный момент сюда добавился. Анастасия Ивлеева подчеркнула, что она не ждал предложения от возлюбленного. В ЗАГС она пришла в спортивных штанах, кроссовках и толстовке.

«Просто пошли расписались, дома выпили вина, легли спать. Друзья не обиделись, потому что мы не те люди, которые создают из этого мероприятие с гостями, тостами, криками горько», — рассказывает ведущая.

Но зато потом был настоящий «медовый месяц», который, кстати, и продлился почти месяц. Отвечая на вопрос, что изменилось после замужества у звезды, Ивлеева призналась, что кроме того, что теперь она носит 18 карат на пальце, ей приятно ощущать себя женой.

Напомним, кстати, бьет ключом у Насти не только ее личная жизнь, но и творческая. Ее профессиональные победы были замечены и оценены российскими телекритиками и экспертами. Не так давно стало известно, что ее авторская программа AgentShow, которую девушка изначально запустила на YouTube, оказалась в числе финалистов главной телевизионной премии страны «ТЭФИ».