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Бывший муж Климовой не пришел на день рождения их дочери Беллы

Актриса устроила праздник для младшей наследницы в кругу самых близких.

Бывший муж Климовой не пришел на день рождения их дочери Беллы
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

В сентябре свои дни рождения отпраздновали двое из четверых наследников 41-летней Екатерины Климовой: Корней и Белла. На вечеринку по случаю одиннадцатилетняя сына актриса пригласила и бывшего мужа Игоря Петренко. Он лично поздравил мальчика, пожелав ему воплотить в жизнь все задуманное. Кроме того, артист поблагодарил Екатерину за то, что она подарила ему такого ребенка.

Свой день рождения отметила и маленькая Белла. Крохе исполнилось четыре годика. В честь малышки Климова устроила семейный вечер, собрав в ресторане самых близких — на празднике побывали старшие дети актрисы: 17-летняя Елизавета Хорошилова, 12-летний Матвей и 11-летний Корней. Также среди гостей присутствовала и крестная мама Беллы — Екатерина Вуличенко.

Маленькая именинница сидит на коленях своей крестной мамы Екатерины Вуличенко (Фото: Instagram.com/klimovagram)

На личной страничке микроблога в Stories Климова опубликовала свежие кадры и фотоотчет с празднования, примечательно, что актриса не стала показывать в Instagram кадры с Гелой Месхи. Еще в июне стало известно о том, что Екатерина разошлась с третьим мужем. Опеку над младшей дочерью Климова оставила за собой.

Белла пришла на свой праздник с диадемой на голове (Фото: Instagram.com/klimovagram)

Актриса поддерживает теплые дружеские отношения с отцом старшей дочери — ювелиром Ильей Хорошиловым, экс-супругом Игорем Петренко, от которого она родила сыновей — Матвея и Корнея. Однако разлад с Месхи Екатерина комментировать отказывается. К слову, сам Гела также не стал публиковать никаких поздравлений и обращений к 4-летней дочери на личной страничке микроблога, проигнорировав в Instagram ее день рождения.

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Тэги:

Гела Месхидети звездЕкатерина ВуличенкоЕкатерина КлимоваЗвездные детиИгорь Петренко
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Бывший муж Климовой не пришел на день рождения их дочери Беллы
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