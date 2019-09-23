«Катя, спасибо тебе»: Петренко поблагодарил бывшую жену за сына

42-летний актер обратился к Екатерине Климовой на семейном ужине по случаю дня рождения Корнея.

Екатерина Климова и Игорь Петренко после развода сумели сохранить дружеские отношения ради общих детей. У бывших супругов подрастают двое сыновей. Экс-супруг актрисы не смог пропустить семейный ужин в ресторане по случаю дня рождения Корнея. Наследнику артистов исполнилось одиннадцать лет. У слову, у Игоря и Екатерины также есть 12-летний сын Матвей.

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Петренко не скрывает, что он гордится своими мальчиками. Произнося тост на празднике в честь юного именинника, актер поблагодарил бывшую жену за сына.

«Катя, спасибо тебе большое!! Замечательный парень», — обратился к Екатерине Игорь.

Игорь Петренко с женой Кристиной Бродской и дочкой Евой. Малышка появилась на свет в январе.

Стоит отметить, что после расставания с Климовой актер сумел наладить личную жизнь. Бывший супруг счастлив в браке с Кристиной Бродской. 28-летняя избранница Петренко родила от него дочерей, сделав Игоря многодетным отцом.