Смехова и Толкалина поздравили Миронову с рождением второго ребенка

Знаменитости прокомментировали известие о том, что 46-летняя дочь покойного Андрея Миронова стала мамой во второй раз.

46-летняя Мария Миронова на личной страничке в Instagram рассказала о том, что она во второй раз стала мамой. Знаменитость лично опубликовала свежий пост в микроблоге, поделившись радостным событием с подписчиками.

«Наше греческое чудо явилось в мир», — отметила актриса.

больше по теме 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Дочь покойного народного артист РСФСР Андрея Миронова пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Одной из первых с появлением малыша Марию Андреевну поздравила 51-летняя Алика Смехова.

«Маша!!! Какая новость! В день Веры, Надежды, Любви и Софии!!! Счастья и здоровья тебе и малышке», — отметила знаменитость.

К словам Алики Вениаминовны присоединилась и бывшая супруга режиссера Егора Кончаловского — Любовь Толкалина.

«Машенька!! Поздравления до неба!!», — обратилась к новоиспеченной мамочке актриса.

Еще в августе Мария Миронова делилась снимками из личного альбома, показывая свой округлившийся животик. Примечательно, что на первых месяцах беременности, артистка скрывала от прессы и поклонников свое интересное положение. Ранее знаменитость прокомментировала слухи о ее нынешнем избраннике. Отметив, что более года назад вышла замуж в Греции. Возлюбленного Марии зовут Андреем, он тезка 27-летнего сына и ныне покойного отца Мироновой. Также артистка уточнила, что ее супруг далек от мира шоу-бизнеса и актерства.