Савельевой во время беременности пришлось отказаться от духов

35-летняя Саша Савельева призналась, что во время беременности она не пользовалась духами. Экс-солистка группы «Фабрика» не могла переносить резкие запахи. От актера Кирилла Сафонова артистка родила сына Леона. Первенец певицы появился на свет в марте, ему уже исполнилось шесть месяцев.

«Я практически год не пользовалась парфюмом… А в течение беременности даже самые «вкусные» ароматы были под запретом для всех, кто подходил ближе, чем на десять метров (кто знает, тот поймет), и даже после рождения Леона я забыла об этой приятной привычке… Пора вспоминать», — отметила Саша, заговорив о парфюмерии.

Вместе с мужем и сынишкой Савельева проводит осенние каникулы в Израиле. Саша говорила о том, что с Кириллом они приглашены на свадьбу Анастасии (дочь Сафонова. — Прим. ред.). Певица сама справляется с маленьким Леоном без нянек. Заботиться о наследнике ей помогает муж, у которого уже есть за плечами родительский опыт.