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Обман зрения или фотошоп: у Водонаевой на снимке появилась третья нога

Иногда звезды слишком увлекаются корректировкой внешности.

Обман зрения или фотошоп: у Водонаевой на снимке появилась третья нога
Алена Водонаева. Фото Global look press

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева удивила своих подписчиков в Instagram тремя ногами на фотографии. Откуда взялась лишняя – можно только догадываться.

Хотя, пожалуй, самый простой путь тут – пририсовать. Не пришила же она ее? Не приставила? Внимательно посмотрите на снимок внизу и вы поймете все сами.

«Первое фото – три ноги», «А почему три ноги-то?» — отреагировали фолловеры. Однако Алена вопросы проигнорировала, но фото удалять не стала.

Естественно, что большинство пользователей Сети сошлось во мнении, что это не слишком корректный фотошоп – не доглядела эпатажная журналистка, забыла стереть лишнюю ногу.

«Я думаю, что это она так качественно отфотошопила свою ногу. Сделала ногу худее, но не убрала то, что осталось от исходника», «Первую ногу с Интернета скачала», «Ничего себе многоножка», «Это коробка передач», «У шамана три руки…» — обсуждают снимок пользователи Сети.

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Обман зрения или фотошоп: у Водонаевой на снимке появилась третья нога
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