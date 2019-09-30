Обман зрения или фотошоп: у Водонаевой на снимке появилась третья нога

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева удивила своих подписчиков в Instagram тремя ногами на фотографии. Откуда взялась лишняя – можно только догадываться.

Хотя, пожалуй, самый простой путь тут – пририсовать. Не пришила же она ее? Не приставила? Внимательно посмотрите на снимок внизу и вы поймете все сами.

«Первое фото – три ноги», «А почему три ноги-то?» — отреагировали фолловеры. Однако Алена вопросы проигнорировала, но фото удалять не стала.

Естественно, что большинство пользователей Сети сошлось во мнении, что это не слишком корректный фотошоп – не доглядела эпатажная журналистка, забыла стереть лишнюю ногу.