Младший брат Лазарева согласился прийти на съёмки шоу Кудрявцевой

Сергей Лазарев не скрывает: у него есть младший брат по отцу. После развода родителей певец практически не общался с папой. Сам же Вячеслав Юрьевич построил новую семью — у него родился сын. В октябре брату артиста исполнится 21 год.

«Он чем-то был похож на Никиту (сын Сергея, — Прим. ред.). Мы с ним не виделись, наверное с похорон папы… Семьи объединяются, к сожалению, в такие вот горестные моменты», — добавил певец.

Лазарев не ожидал, что Андрей согласится прийти в студию Леры Кудрявцевой. Позже Сергей поблагодарил телеведущую и ее программу за эту долгожданную встречу.

«Мы пытаемся сейчас наладить отношения. Как нам людям, которые виделись всего три-четыре раза в жизни, начать общаться. Я прекрасно общаюсь с мамой Андрея — Дашей. Мы так давно друг друга не видели — два года. Андрей очень вырос. И я вижу в нем нашего папу. Я сейчас чувствую, что это мой брат. Мы много переписывались, но благодаря вашей программе наконец-то встретились», — отметил Лазарев.

По словам певца, он очень хочет, чтобы Андрей познакомился с его 5-летним сыном Никитой.