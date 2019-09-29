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Младший брат Лазарева согласился прийти на съёмки шоу Кудрявцевой

20-летний Андрей появился в студии программы «Секрет на миллион».

Младший брат Лазарева согласился прийти на съёмки шоу Кудрявцевой
Сергей Лазарев (Фото: кадр из программы "Секрет на миллион")

Сергей Лазарев не скрывает: у него есть младший брат по отцу. После развода родителей певец практически не общался с папой. Сам же Вячеслав Юрьевич построил новую семью — у него родился сын. В октябре брату артиста исполнится 21 год.

«Он чем-то был похож на Никиту (сын Сергея, — Прим. ред.). Мы с ним не виделись, наверное с похорон папы… Семьи объединяются, к сожалению, в такие вот горестные моменты», — добавил певец.

Брат Сергея Лазарева — Андрей (Фото: кадр из программы «Секрет на миллион»)

Лазарев не ожидал, что Андрей согласится прийти в студию Леры Кудрявцевой. Позже Сергей поблагодарил телеведущую и ее программу за эту долгожданную встречу.

«Мы пытаемся сейчас наладить отношения. Как нам людям, которые виделись всего три-четыре раза в жизни, начать общаться. Я прекрасно общаюсь с мамой Андрея — Дашей. Мы так давно друг друга не видели — два года. Андрей очень вырос. И я вижу в нем нашего папу. Я сейчас чувствую, что это мой брат. Мы много переписывались, но благодаря вашей программе наконец-то встретились», — отметил Лазарев.

Андрей уже два года встречается с девушкой Анастасией и готовится к свадьбе (Фото: кадр из программы «Секрет на миллион»)

По словам певца, он очень хочет, чтобы Андрей познакомился с его 5-летним сыном Никитой.

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Тэги:

Лера КудрявцеваПрограмма "Секрет на миллион"Сергей Лазарев
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Младший брат Лазарева согласился прийти на съёмки шоу Кудрявцевой
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