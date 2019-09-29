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Захаров испытывал к своим актерам родственные чувства

Своими эмоциями культовый российский режиссер при жизни поделился на телешоу «Сегодня вечером».

Захаров испытывал к своим актерам родственные чувства
Марк Захаров, стоп-кадр программы "Сегодня вечером"

«Первый канал» в память о Марке Захарове показал повтор программы «Сегодня вечером», посвященной 85-летию режиссера. В эфире худрук «Ленкома» признался, что относится к своим актерам, как к родным людям.

«Я испытываю какое-то волнение по отношению к моим актерам, какие-то родственные чувства», — сказал он. И в то же время режиссер заметил, что старается держаться с ними на расстоянии, поскольку это необходимо для работы.

«Я считаю, что отношения внутри театра должны быть товарищескими, деловыми, и не переходить какую-то грань, о которой меня предупреждал Валентин Николаевич Плучек, когда отпускал меня из театра Сатиры в «Ленком». Он говорил, что такая опасность возможна, когда у меня появится много единомышленниц. Он предупреждал,  чтобы я был очень бдительным», – пошутил режиссер, намекая на поклонниц.

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Захаров испытывал к своим актерам родственные чувства
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