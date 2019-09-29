Захаров испытывал к своим актерам родственные чувства

«Первый канал» в память о Марке Захарове показал повтор программы «Сегодня вечером», посвященной 85-летию режиссера. В эфире худрук «Ленкома» признался, что относится к своим актерам, как к родным людям.
«Я испытываю какое-то волнение по отношению к моим актерам, какие-то родственные чувства», — сказал он. И в то же время режиссер заметил, что старается держаться с ними на расстоянии, поскольку это необходимо для работы.
«Я считаю, что отношения внутри театра должны быть товарищескими, деловыми, и не переходить какую-то грань, о которой меня предупреждал Валентин Николаевич Плучек, когда отпускал меня из театра Сатиры в «Ленком». Он говорил, что такая опасность возможна, когда у меня появится много единомышленниц. Он предупреждал, чтобы я был очень бдительным», – пошутил режиссер, намекая на поклонниц.