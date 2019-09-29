Помолчали бы лучше! Как Рынска, Миро и другие циники пиарятся на имени Марка Захарова

Как оказалось, не все благодарят режиссера за вечные картины «Тиль», «В списках не значился», «Чайка», «Женитьба», некоторые «поливают грязью» покойного режиссера и устраивают пляски на костях.

Марк Захаров подарил миру невероятные эмоции. Каждый из нас хоть раз в жизни смотрел его «12 стульев» с Андреем Мироновым, «Обыкновенное чудо» с великолепными Олегом Янковским и, наконец, «Тот самый Мюнхгаузен».

Режиссер до последнего сопротивлялся болезни. Через «не могу» вставал и шел, опираясь на палочку, находил пьесу, репетировал и требовал…

«Но требовал он прежде всего от себя», — говорили актеры. Сердце режиссера остановилась 28 октября в 10:30: он скончался от повторного воспаления легких, не дожив всего 15 дней до своего 86-летия.

Однако наряду с соболезнованиями родным и близким о большой утрате нашлись и те, кто решил позлословить о смерти мэтра… И какими бы неэтичными не казались высказывания в духе «А зачем он умер?», «Не скорблю» они появились.

Блоггер Лена Миро высказалась одной из первых:

Девушка, сделавшая своим кредо цитату «Меня читают красивые люди», вряд ли после такого сможет похвастаться красотой сама… По крайней мере, внутренней.

«Вы ждёте, что я расстроилась из-за смерти Захарова? Неа, и я сейчас объясню почему», — начала свой пост Миро. Далее Елена пишет, что раз человек прожил неплохую жизнь, то и горевать не стоит.

«Был богат, ни в чём не испачкался и, главное, занимался любимым делом, которое у него получалось лучше всех. Зачем умер Захаров? Просто взял прожил жизнь и умер. Да за тем, что всё, что надо, он сделал. И молодец! Всем бы так», — добавила она.

Сбежавший на Украину Аркадий Бабченко:

Какое отношение к «Ленкому» имеет Аркадий, трусливо сбежавший на Украину так называемый военный корреспондент, остается только догадываться. Но и ему чем-то не угодил Марк Анатольевич, как впрочем и многие другие.

«Происходящее на Выдубичах (станция метро в Киеве, где 25 сентября произошел пожар — прим. ред.) интересует меня уже на десять порядков больше, чем откинутые копыта очередного… Не скорблю».

Ну захотелось человеку высказать свою позицию. Но Марк Захаров то тут при чем?

Айдер Муждабаев, заместитель генерального директора первого крымскотатарского телеканала «ATR»:

Уж казалось бы, человеку его положения и должности надо знать закон о СМИ, но нет. Айдер Иззетович пустился в прямые оскорбления, назвав того «прямым участником войны с Украиной с тысячью жертв». Приводить другие цитаты Муждабаева считаем неэтичным и нецелесообразным.

Политик Александр Кирштейнс съязвил над соболезнованиями:

Депутат Сейма Латвии от праворадикального Национального блока Александр Кирштейнс не стал писать отдельный пост, как его предшественники, однако открыто раскритиковал министра иностранных дел этой страны Эдгара Ринкевича — за то, что тот выразил свои соболезнования в связи со смертью Марка Захарова.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким великого российского режиссера театра и кино Марка Захарова в связи с его кончиной, его спектакли и фильмы, полные иронии и жизнерадостности, будут жить вечно», — написал министр в «Твиттере».

На что господин Кирштейнс сделал репост записи, обвинив зачем-то Захарова в крымском референдуме…

Божена Рынска:

Писательница и журналистка торопится высказаться по любой теме даже тогда, когда можно было бы промолчать…

«Не высказаться по Марку Захарову же нельзя. Надо чётко прояснить позицию людям на собрании», — заметила она. Остается только догадываться, почему «надо» и что изменилось бы в связи отсутствия ее поста. Впрочем, начав иронично, та все же сказала о режиссере пару добрых слов.

К счастью, большинство о Марке Захарове все же поделились трогательными, невероятно добрыми и искренними историями из жизни. Не судили, не поощряли, не обвиняли, а всего лишь рассказали то, что позволит нам сохранить светлую память о Марке Анатольевиче и узнать его лучше как человека. Не зря директор «Ленкома», говоря об уходе из жизни худрука, точно подметил, что ушла эпоха. Этот факт несомненно радует. На нашей планете больше адекватных людей.

«Умер последний из магикан», — поделился Марк Варшавер. И это правда.