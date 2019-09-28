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Бочкарева записала обращение после новостей о задержании

В коротком видео актриса заявила, что кто-то искусственно раздувает скандал.

Бочкарева записала обращение после новостей о задержании
Наталья Бочкарева Фото:globallookpress.com

В прессе 28 сентября появились сведения, что звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву задержали. У артистки в нижнем белье обнаружили сверток с запрещенными веществами. Информацию о задержании подтвердили в МВД. В Сети даже появилось видео, где запечатлен момент общения стражей порядка и Бочкаревой. Нужно сказать, что звезда сериала «Счастливы вместе» вела себя в тот момент достаточно спокойно.

После того, как информация появилась сразу в нескольких изданиях, на нее отреагировала сама Наталья. Она заверила, что история с задержанием не имеет к ней никакого отношения. Однако со временем в Сети появилось все больше публикаций на этот счет, и тогда артистка в личном блоге записала уже обращение. Его Бочкарева опубликовала в режиме stories, после чего оно быстро разлетелось по Instagram.

По словам Натальи, когда она только увидела заметки о своем задержании, то ее этот факт несколько рассмешил, но затем артистка взглянула на ситуацию иначе.

«Люди, которые пытаются заработать на мне, раздуть скандал, должны нести ответственность за свои слова и не порочить имя артиста. Я думаю, что мы выясним, откуда растут ноги у этой новости, и этих людей привлечем к ответственности. Не верьте Интернету», — сказала Бочкарева.

Напомним, ранее также сообщалось, что в квартире актрисы провели обыски. Полицейские ничего запрещенного не нашли.

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Бочкарева записала обращение после новостей о задержании
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