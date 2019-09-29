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Линда призналась, что ездит на метро и нюхает благовония

Она терпеть не может политику и никогда бы не встала на одну сцену с чиновником.

Линда призналась, что ездит на метро и нюхает благовония
Линда. Фото Global look press

Звезда 90-х певица Линда рассказала о своей нынешней жизни. Она по-прежнему занимается музыкой и не желает жить по навязанным стандартам.

Линда вместо комфортных автомобилей предпочитает пользоваться в столице метро. Причина проста и понятна – так быстрее. Нередко ее узнают на улице. Но вместо автографа, говорит она, теперь все чаще просят сделать с ней селфи. Артистка старается не отказывать людям. Однако не стоит к ней обращаться панибратски, она терпеть не может, когда люди не чувствуют границ и не имеют культуры общения.

Зато ценит трутяг, людей, которые честно и хорошо делают свое дело, не занимаясь напрасной болтовней. Тех, кто много говорит о себе, Линда старается избегать. А еще она любит свой дом, в котором может расслабиться и побыть такой, какая есть на самом деле.

Приходя в свою квартиру, она всегда зажигает благовония и включает хорошую музыку. Каждый день она обливается холодной водой и регулярно занимается физическими упражнениями.

Певица по-прежнему очень принципиальна и ни за какие деньги не согласилась бы петь про политику и выступать на одной сцене с чиновником. Об этом Линда рассказала изданию «СтарХит».

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Линда призналась, что ездит на метро и нюхает благовония
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