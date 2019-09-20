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Критиковавшая Россию певица Джамала уходит со сцены

Украинская артистка решила прервать карьеру, чтобы родить второго ребенка.

Критиковавшая Россию певица Джамала уходит со сцены
Певица Джамала. Фото: КП/Михаил Фролов

Певица Джамала готовится уйти со сцены. По словам украинской артистки, она решила прервать карьеру, чтобы завести второго ребенка. Она всегда хотела иметь большую семью по примеру бабушки, у которой было семеро детей.

«Мы будем с радостью ждать пополнения», – говорит Джамала.

Кроме того, после ухода со сцены у певицы будет больше времени на сына Эмира. Сейчас из-за постоянных поездок с концертами она долгое время не видит мальчика, а возить его с собой не может. Но прежде чем вплотную заняться личной жизнью, звезда Евровидения устроит еще один гастрольный тур.

Джамала, или Сусана Джамаладинова, выступает вот уже десять лет. В 2017 году она вышла замуж за Сеит-Бекира Сулейманова, а в марте следующего года у пары родился первенец.

«Наш маленький принц. Моя лучшая песня», – написала тогда артистка в Instagram.

Напомним, Джамала известна также своей критикой в адрес России. В 2016 году на Евровидении в Стокгольме она победила с песней «1944», в которой речь шла о депортации крымских татар в СССР. Композицию пропустили на конкурс несмотря на то, что любые намеки на политику там запрещены.

По материалу портала Tabloid.

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ДжамалаЕвровидение-2016Конкурс "Евровидение"Певица
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Критиковавшая Россию певица Джамала уходит со сцены
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