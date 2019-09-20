Критиковавшая Россию певица Джамала уходит со сцены

Певица Джамала готовится уйти со сцены. По словам украинской артистки, она решила прервать карьеру, чтобы завести второго ребенка. Она всегда хотела иметь большую семью по примеру бабушки, у которой было семеро детей.

«Мы будем с радостью ждать пополнения», – говорит Джамала.

Кроме того, после ухода со сцены у певицы будет больше времени на сына Эмира. Сейчас из-за постоянных поездок с концертами она долгое время не видит мальчика, а возить его с собой не может. Но прежде чем вплотную заняться личной жизнью, звезда Евровидения устроит еще один гастрольный тур.

Джамала, или Сусана Джамаладинова, выступает вот уже десять лет. В 2017 году она вышла замуж за Сеит-Бекира Сулейманова, а в марте следующего года у пары родился первенец.

«Наш маленький принц. Моя лучшая песня», – написала тогда артистка в Instagram.

Напомним, Джамала известна также своей критикой в адрес России. В 2016 году на Евровидении в Стокгольме она победила с песней «1944», в которой речь шла о депортации крымских татар в СССР. Композицию пропустили на конкурс несмотря на то, что любые намеки на политику там запрещены.

По материалу портала Tabloid.