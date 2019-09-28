Наследство Марка Захарова: квартира и дача достанутся «принцессе Ленкома»

Знаменитый режиссер Марк Анатольевич Захаров, не доживший до своего 86-летия всего две недели, оставил миру богатое культурное наследие. Это его роли в кино, это его режиссерские киноработы и спектакли, поставленные Народным артистом СССР на сцене московского театра «Ленком». И, конечно же, это его любимая и единственная дочка Александра, в которой Захаров старательно взращивал актерский талант и в итоге своего добился.

Сейчас Александра Марковна Захарова, которую многие называют «принцессой Ленкома», играет в театре своего отца ведущие роли, на её счету также более 30 ролей в кино, включая «Формулу любви» и «Криминальный талант».

В 2014 году ушла из жизни мама Александры — Нина Тихоновна Лапшинова, а теперь девушка лишилась и отца.

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Марк Анатольевич за долгие годы трудовой деятельности заработал немало. Известно, что примерно полвека назад они жили в 4-м Монетчиковском переулке, что недалеко от Павелецкого вокзала, затем они перебрались на Тверскую улицу (тогда еще улицу Горького) и жили в одном доме вместе с Аллой Пугачевой.

Более десяти лет назад семья обзавелась дачей в поселке Куркино. В этом красивом месте, где много зелени и свежего возраста, Захаров старался проводить как можно больше свободного времени.

Его Саша, хотя и была всегда папиной дочкой, предпочитала жить отдельно от родителей и у нее есть собственное жилье.

Адвокат: «Всё достанется дочке Захарова»

Как рассказал порталу Teleprogramma.pro «звездный» адвокат Сергей Жорин, после ухода режиссера, если он не оставил завещания и не выразил какую-то особую волю, всё нажитое им имущество, движимое и недвижимое, достанется его дочери.

«Александра – единственная наследница первой очереди, куда входят дети, родители и супруги. Поскольку супруга Марка Анатольевича скончалась, а других детей у него нет, то всё имущество режиссера по закону достанется Александре Марковне», — сообщил Жорин.

Он напомнил, что вступление в наследство происходит не сразу после смерти человека, а лишь через шесть месяцев.

«Ей нужно будет обратиться к нотариусу, после чего открывается наследственное дело и через полгода, соответственно, выдает документы о вступлении в наследство. Если не будет споров каких-то. Если вдруг объявятся, к примеру, какие-то внебрачные дети, то в течение полугода они должны заявить о своих правах и дальше, если будет спор, нотариус направляет его в суд. Такие случаи, к сожалению, возникают очень часто и обычно это лже-дети. Те не менее, эти обстоятельства должен устанавливать суд», — добавил адвокат.

Как ранее сообщили СМИ со ссылкой на источники в столичной мэрии, Марк Захаров, скорее всего, будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Редакция портала Teleprogramma.pro присоединяется к соболезнованиям, высказанным в адрес дочери Марка Захарова, а также всех почитателей его таланта.