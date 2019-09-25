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«Все — настоящее»: Лобода заверила Собчак, что ничего не делала с лицом

Певица добавила, что ей не нравится форма носа - она бы хотела избавиться от горбинки.

«Все — настоящее»: Лобода заверила Собчак, что ничего не делала с лицом
Светлана Лобода, скриншот шоу "Осторожно, Собчак"

Светлана Лобода в разговоре с Ксенией Собчак заверила, что ее внешность на 100% дана ей от природы. Разговор состоялся в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Певица сказала, что тщательно следит за собой, поэтому в свои 36 лет прекрасно выглядит. «Я понимаю, что век женщины не долог. Особенно той, которая львиную долю своей жизни проводит в самолетах», — сказала Лобода. Чтобы оставаться в форме, артистка постоянно делает мезотерапию, прокалывая не только лицо, но и шею, голову, руки.

«Скулы, овал лица, все настоящее!» — говорит звезда. По словам Лободы, даже ее массажистка, когда пришла к ней на первый сеанс, удивилась ее натуральным лицевым мышцам.

Шоу "Осторожно Собчак". Фото
Шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Грудь и волосы Светланы – тоже от природы, утверждает она. Правда, иногда звезда прикрепляет накладные пряди в волосы — когда нужен особый эффект для клипов.

Она заверила, что довольна своей внешностью и особо изменять ее не собирается. Единственное, что бы она подкорректировала, это свой нос с горбинкой, которая якобы появилась из-за того, что она однажды упала. Про губы Лободы Ксения Собчак почему-то не спросила.

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«Все — настоящее»: Лобода заверила Собчак, что ничего не делала с лицом
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