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Лазарев назвал интервью с Кудрявцевой самым «тяжелым и эмоциональным»

Певец появился на съемочной площадке программы «Секрет на миллион», согласившись на беседу с экс-возлюбленной.

Лазарев назвал интервью с Кудрявцевой самым «тяжелым и эмоциональным»
Лера Кудрявцева и Серей Лазарев (Фото: Globallookpress.com)

Сергей Лазарев согласился принять участие в съёмках нового выпуска программы «Секрет на миллион». Передача выйдет в эфир в воскресенье, 29 сентября, в 14:00 и 21:00 по московскому времени на телеканале НТВ.

Анонсируя свежий выпуск шоу, исполнитель признался, что это интервью с Лерой Кудрявцевой он вполне может назвать самым «тяжелым и эмоциональным». По словам артиста, он был предельно откровенен, отвечая на самые личные вопросы супруги хоккеиста Игоря Макарова. Певец не стал скрывать: что в какой-то момент у него возникло ощущение, будто их с Лерой никто не слышит и они ведут диалог наедине.

«А я делюсь только с ней. Знаю одно, вряд ли еще раз захочу с кем-то возвращаться ко многим темам, которые затронул в этой программе», — заверил Лазарев.

После расставания с Лерой Кудрявцевой певец перестал афишировать свою личную жизнь. Известно, что артист сам воспитывает пятилетнего сына Никиту. Лазарев до сих пор держит в тайне имя женщины, родившей ему ребенка. Сама телеведущая вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова и родила дочь Марию.

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Тэги:

Лера КудрявцеваПрограмма "Секрет на миллион"Сергей Лазарев
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Лазарев назвал интервью с Кудрявцевой самым «тяжелым и эмоциональным»
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