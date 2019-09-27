Лазарев в шутку предложил 48-летней Кудрявцевой уйти от мужа

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев на съёмках шоу «Секрет на миллион» пошутили о возможном возобновлении отношений.

В новом выпуске программы «Секрет на миллион» в студии Леры Кудрявцевой появится ее бывший возлюбленный — 36-летний Сергей Лазарев. Телеведущая встречалась с певцом, который, к слову, был младше ее на двенадцать лет, около четырех лет. После расставания бывшие возлюбленные сумели сохранить дружеские отношения. Вскоре стало известно, что Сергей стал отцом. У артиста родился сын Никита. А Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Пара воспитывает годовалую дочь Марию.

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Лера и Сергей часто видятся на различных концертах, фестивалях и светских вечеринках. Будучи близкими друзьями, Лазарев и Кудрявцева обменивались на съемках программы «Секрет на миллион» взаимными шутками.

Так, Лера не без улыбки призналась Лазареву в чувствах, попросив прощения у нынешнего супруга.

«Ты — моя любовь! Прости, Макаров!» — обратилась к Сергею телеведущая, не сдержав смех.

В ответ певец в шутку предложил экс-возлюбленной бросить Игоря и возобновить отношения. Сама Лера напомнила Сергею, что теперь у нее есть маленькая дочь, прервав словесную баталию под смех присутствующих на съемочной площадке.