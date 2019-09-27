Волочкова шпагатом измерила размер домашнего хаммама

Артистка призналась, что использует эту меру довольно часто.

Снимки Анастасии Волочковой из домашней и так ею любимой бани или сауны – дело для ее поклонников и подписчиков в социальной сети Instagram привычное. В купальнике, нагишом, с веником и без него и, конечно, на шпагате.

Но вот недавно эстетику фирменного гимнастического упражнения балерина применить утилитарно. В своей очередной публикации в Сети Волочкова рассказала, что довольно часто находит для шпагата другой, реально полезный функционал.

«Мерой #шпагатволочковой я пользуюсь часто. Это же элемент моей профессии. Сегодня померила мой Домашний хамам. Ровно!», — пишет артистка под снимком, на котором она сидит в своем хаммаме, а пальцы ног на шпагате действительно упираются в стены строения.

Несмотря на то, что Анастасия недавно снова открыла комментарии в своем аккаунте, степень их критичности даже на первых порах не уменьшилась. Подписчики снова отметили, что им надоели однообразные фотографии звезды.

«Ну, вот, опять двадцать пять», — замечают критики.

Напомним, недавно Анастасия Волочкова поделилась архивной записью, на кадрах которой была Анастасия Заворотнюк. Балерина призвала своих фанатов молиться за душу актрисы.