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Волочкова призвала молиться о душе живой Заворотнюк

Балерина вспомнила трогательные моменты шоу, которое вела звезда «Моей прекрасной няни».

Волочкова призвала молиться о душе живой Заворотнюк
Анастасия Волочкова. Фото:https://www.instagram.com/volochkova_art/

Анастасия Заворотнюк по-прежнему находится в больнице, а о ее состоянии мало, что известно. Близкие актрисы хранят молчание. Однако появилась информация, что в палату к спутнице Петра Чернышева пустили нотариуса, так как Настя захотела составить завещание.

О здоровье актрисы молятся ее друзья и близкие. А на днях жизнерадостную Заворотнюк вспомнила и Анастасия Волочкова.

Балерина поделилась фрагментами телевизионного шоу, в котором Настя была ведущей. А также добавила, что именно сейчас ей захотелось выложить этот ролик в сеть.

«Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей… Сейчас можно только молиться о ее душе. Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться. Без слов», — написала она.

Подписчики балерины оказались порядком удивлены таким странным постом, ведь о душе молятся, когда человек уже умер. По мнению многих, Волочкова некорректно выразилась, но почему-то не спешит исправлять пост. «За здравие надо молиться, а не о душе!», «Когда человек болеет, за здравие молятся, а не о душе, богомольная ты наша», «Вы вообще в своем уме?!» — возмущаются фолловеры.

Напомним, ранее друг Анастасии Николай Цискаридзе призвал всех перестать думать о плохом и, наконец-то, начать верить в то, что Настя поправится.

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Анастасия ВолочковаАнастасия Заворотнюк
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Волочкова призвала молиться о душе живой Заворотнюк
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