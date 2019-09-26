«Спартак» с трудом переиграл «КамАЗ» в Набережных Челнах

«Спартак» 24 сентября в гостях встретился с «КамАЗом» в матче 1/16 финала Олимп Кубка России. В непростом матче москвичам с трудом удалось переиграть команду Набережных Челнов и выйти в следующий этап.

Победу красно-белым принес аргентинский форвард Эсекьель Понсе, оформивший дубль. Как передает Радио «КП», первый гол он забил головой на 22-й минуте, но двумя минутами позже футболист «КамАЗа» Давид Караев реализовал пенальти и сравнял счет.

Второй гол Понсе случился на 76-й минуте, для московского клуба он стал победным. В следующем кубковом матче 30 или 31 октября «Спартак» сыграет с «Ростовом», одолевшим в Саранске местную «Мордовию».

Красно-белым сейчас приходится непросто. Из-за того, что клуб после 10 туров находится на 9-й строчке турнирной таблицы, фанаты негодуют и требуют отставки главного тренера «Спартака» Олега Кононова. На трибунах в Набережных Челнах были развешены обидные для Олега Георгиевича плакаты, а бывший футболист сборной России Андрей Аршавин даже посоветовал ему не возвращаться в Москву в случае проигрыша «КАМАЗу».