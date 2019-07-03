НОВОСТИ

Аршавин официально развелся с женой

Изначально адвокат Казьминой требовал алименты в размере 4 миллионов рублей в месяц, но позже согласился на проценты.

Аршавин официально развелся с женой
Андрей Аршавин. Фото: globallookpress

Андрей Аршавин оформил долгожданный развод, который требовал с первого же судебного заседания. При этом представитель Алисы Казьминой поставил жесткое условие. Футболист смог развестись только после того, как согласился выплачивать алименты.

Андрей Аршавин. Фото
Экс-супруга хотела взыскать алименты с Аршавина в размере 4 миллионов рублей. Фото: globallookpress

От телеведущей Барановской у спортсмена трое детей. Ещё одна дочь Есения растет от брака с Казьминой. По словам адвоката Александра Добровинского, Аршавин ни разу не встретился с наследницей во время бракоразводного процесса. Он даже не поздравил Есению с днем рождения.

При этом адвокат Аршавина заявил, что футболист не приезжал к дочери, поскольку боялся провокаций. После развода футболист навестит Есению. Сам Андрей Аршавин на суд не явился.

Алиса Казьмина просила суд, чтобы экс-супруг выплачивал ей 4 миллиона рублей ежемесячно – якобы столько они тратили на Есению. Позже бывшая жена футболиста согласилась на проценты. Адвокат уверен, что получать одну восьмую заработка Аршавина выгоднее, чем фиксированную сумму – особенно после того, как он начнет тренировать футболистов Барселоны.

«Мы надеемся, что господин Аршавин в скором времени будет тренировать Барселону и его заработки будут лучше, чем мы можем предположить», — рассказал Александр Добровинский «Комсомольской правде».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Адрей АршавиналиментыАлиса Казьминабракоразводный процессзвездный развод

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Аршавин официально развелся с женой
Интересно?
Поделись с друзьями: