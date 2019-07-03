Аршавин официально развелся с женой

Изначально адвокат Казьминой требовал алименты в размере 4 миллионов рублей в месяц, но позже согласился на проценты.

Андрей Аршавин оформил долгожданный развод, который требовал с первого же судебного заседания. При этом представитель Алисы Казьминой поставил жесткое условие. Футболист смог развестись только после того, как согласился выплачивать алименты.

От телеведущей Барановской у спортсмена трое детей. Ещё одна дочь Есения растет от брака с Казьминой. По словам адвоката Александра Добровинского, Аршавин ни разу не встретился с наследницей во время бракоразводного процесса. Он даже не поздравил Есению с днем рождения.

При этом адвокат Аршавина заявил, что футболист не приезжал к дочери, поскольку боялся провокаций. После развода футболист навестит Есению. Сам Андрей Аршавин на суд не явился.

больше по теме Разгульная жизнь: Аршавин был замечен с блондинкой в ресторане В настоящий момент у футболиста в разгаре бракоразводный процесс.

Алиса Казьмина просила суд, чтобы экс-супруг выплачивал ей 4 миллиона рублей ежемесячно – якобы столько они тратили на Есению. Позже бывшая жена футболиста согласилась на проценты. Адвокат уверен, что получать одну восьмую заработка Аршавина выгоднее, чем фиксированную сумму – особенно после того, как он начнет тренировать футболистов Барселоны.