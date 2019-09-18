Навка вступила в полемику с подписчиками, разговаривая о Чернышеве

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка вступила в полемику со своими подписчиками в Instagram. Поводом послужил ее пост о ледовом шоу «Руслан и Людмила». Звезда напомнила, что с 31 октября по 4 ноября ледовую сказку можно будет увидеть в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный».

В хештегах они указала и своего коллегу по этому шоу Петра Чернышева. Между тем сейчас ходят упорные слухи, что его не будет на ближайших выступлениях. Якобы Чернышева заменят на другого фигуриста. Поговаривают, что спортсмен не отходит от своей жены актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, в очень тяжелом состоянии.

больше по теме Навка рассказала, когда муж Заворотнюк вернется на лед Не так давно Петр Чернышев прекратил участвовать в ледовых шоу на фоне слухов о болезни супруги.

В комментариях подписчики стали спрашивать, ждать или нет все-таки Петра Чернышева на шоу. При этом одна из пользовательниц безапелляционно заявила, что фигуриста на шоу не будет. Навка в связи с этим «взорвалась» в Сети: «А вы являетесь организатором наших гастролей, что отвечаете на вопросы?»

На этом разговор не закончился. Подписчица сказала, что об этом пишут во всех СМИ и если это неправда, то Навка должна подтвердить этот факт. При этом другая подписчица отметила, что уже назначен другой фигурист вместо Петра Чернышева. На это Навка задала вполне резонный вопрос: «Очень интересно. И кто же это?»