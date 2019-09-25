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Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении-2019»

Музыкальный конкурс состоится в Польше.

Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении-2019»
Стало известно, кто поедет на детское "Евровидение" от России. Фото: eurovision.tv

Стали известны имена юных исполнителей, которые поедут в этом году на «Детское Евровидение-2019». Это дуэт Татьяны Меженцевой и Ооржака Денберела, представляющих, соответственно, Москву и Кызыл. Молодые певцы успешно прошли все сита национального отбора и, набрав максимальные 941 балла, стали победителями, пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Издание отмечает, что в национальном отборе могли принять участие дети от девяти до 14 лет. Сумма итоговых баллов складывалась из голосов, отданных за того или иного исполнителя во время интернет-голосования, а также баллов, поставленных конкурсантам членами профессионального жюри.

Напомним, накануне стало известно, что Казахстан на детском международном конкурсе будет представлять Ержан Максим, финалист российской версии детского «Голоса», который позже записал песню вместе с дочерью певицы Алсу. Успехов Ержану уже пожелал его звездный поклонник Максим Галкин.

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Детское Евровидение 2019Дочь АлсуЕржан Максиммузыкальный конкурс
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Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении-2019»
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