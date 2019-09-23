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Климова пригласила Петренко на семейный ужин в ресторан

Актриса организовала праздник по случаю дня рождения сына Корнея.

Климова пригласила Петренко на семейный ужин в ресторан
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

42-летний Игорь Петренко не смог пропустить праздник по случаю дня рождения сына Корнея. 23 сентября наследнику актера и его экс-супруги Екатерины Климовой исполнилось одиннадцать лет. Примечательно, что бывшая жена артиста пригласила его на семейный ужин в ресторан. Компанию имениннику в этот вечер составила его старшая сестра, 17-летняя Елизавета Хорошилова, 12-летний брат Матвей и бабушка Светлана Владимировна (Мама Екатерины Климовой. — Прим. ред.). Среди приглашенных гостей также была замечена и близкая подруга Климовой — Татьяна Лютаева.

В Stories Игорь Петренко разместил свежий кадр, на котором он запечатлен вместе с юным именинником. А автором видео выступил старший сын актера — Матвей.

Игорь Петренко не смог пропустить вечеринку по случаю дня рождения сына Корнея (Фото: Instagram.com/ikpetrenko)

«Какой ты самостоятельный — я не был таким самостоятельным (в твои годы. — Прим. ред.), как ты сейчас!! Ты талантливый парень, нам всем очень интересно за тобой наблюдать. И мы готовы тебе во всем помогать и поддерживать. Старайся не повторять ошибок взрослых!! Папиных ошибок… Конечно, хочется, чтобы ты был счастлив», — обратился к Корнею его отец.

Напомним, что у Игоря Петренко пятеро детей: сыновья — Матвей и Корней от Екатерины Климовой и дочери — София-Каролина, Мария и Ева от нынешней супруги Кристины Бродской.

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Гела МесхиЕкатерина КлимоваЗвездные детиИгорь Петренко
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Климова пригласила Петренко на семейный ужин в ресторан
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