Климова пригласила Петренко на семейный ужин в ресторан

42-летний Игорь Петренко не смог пропустить праздник по случаю дня рождения сына Корнея. 23 сентября наследнику актера и его экс-супруги Екатерины Климовой исполнилось одиннадцать лет. Примечательно, что бывшая жена артиста пригласила его на семейный ужин в ресторан. Компанию имениннику в этот вечер составила его старшая сестра, 17-летняя Елизавета Хорошилова, 12-летний брат Матвей и бабушка Светлана Владимировна (Мама Екатерины Климовой. — Прим. ред.). Среди приглашенных гостей также была замечена и близкая подруга Климовой — Татьяна Лютаева.

больше по теме Климова отпраздновала день рождения сына в компании Лютаевой Актриса забронировала столик в одном из ресторанов по случаю дня рождения своего наследника от Игоря Петренко.

В Stories Игорь Петренко разместил свежий кадр, на котором он запечатлен вместе с юным именинником. А автором видео выступил старший сын актера — Матвей.

«Какой ты самостоятельный — я не был таким самостоятельным (в твои годы. — Прим. ред.), как ты сейчас!! Ты талантливый парень, нам всем очень интересно за тобой наблюдать. И мы готовы тебе во всем помогать и поддерживать. Старайся не повторять ошибок взрослых!! Папиных ошибок… Конечно, хочется, чтобы ты был счастлив», — обратился к Корнею его отец.

Напомним, что у Игоря Петренко пятеро детей: сыновья — Матвей и Корней от Екатерины Климовой и дочери — София-Каролина, Мария и Ева от нынешней супруги Кристины Бродской.