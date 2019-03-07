Бывший муж Климовой с пятью детьми старается находить время и для своего хобби

41-летний Игорь Петренко в эфире программы «Ты не поверишь!» телеканала НТВ откровенно рассказал о личном. 20 января у актера родился пятый по счету ребенок. Новорожденную малышку назвали Евой. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, от 28-летней Кристины Бродской у артиста трое дочерей. Старшие девочки — четырехлетняя София-Каролина и двухлетняя Мария стараются помогать маме. И не о какой детской ревности не может быть и речи, утверждает Петренко.

Кроме того, у актера есть и двое сыновей — двенадцатилетний Матвей и десятилетний Корней. Наследников ему родила актриса Екатерина Климова. Несмотря на то, что брак супругов уже давно распался, они поддерживают связь. Петренко заверил, что дружит с бывшей женой семьями.

К слову, несмотря на плотный рабочий график, Игорь даже не смог присутствовать на третьих родах Кристины из-за спектакля, в котором он должен был играть одну из ролей — актер старается находить время и для своего хобби. В Instagram Игорь Петренко опубликовал снимок, на которой он запечатлен со своей картиной. «Когда-то в студеную зимнюю пору… ручка, картон», — подписал снимок актер. В свободное от съемок и репетиций время супруг Кристины Бродской рисует в свое удовольствие, развивая мастерство художника, пишет 7days.ru. Актер старается, как можно чаще видеться со своими сыновьями, принимая участие в их жизни и интересуясь их достижениями и успехами.