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Умер Арон Айзенберг, известный ролью в сериале «Чудесные годы»

Актер скончался в возрасте 50 лет.

Умер Арон Айзенберг, известный ролью в сериале «Чудесные годы»
Арон Айзенберг. Фото: Jens Krick/Geisler-Fotopress

О смерти Айзенберга сообщила его жена Малисса Лонго. «Он был умным, скромным, забавным, неравнодушным человеком», — написала она на своей странице в соцсети. Она добавила, что Арон всегда вкладывал всю душу в работу и жил со всей страстью. 

Арон Айзенберг во время съемок сериала «Звездный путь»
Арон Айзенберг во время съемок сериала «Звездный путь». Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Причина смерти актера не указывается. Вдова рассказала, что они тайно поженились с Айзенбергом еще в декабре 2018 года, однако копили деньги, чтобы устроить вечеринку. 

Арон Айзенберг стал известен после того, как сыграл одну из ролей в спиноффе сериала «Звездный путь» под названием «Дальний космос 9». Он также отметился в таких фильмах, как «Амитивилль 4: Зло спасается», «Чудесные годы» и «Клуб лжецов». 

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Тэги:

Арон АйзенбергЗвёздный ПутьСериалсмерть актерафантастика
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Умер Арон Айзенберг, известный ролью в сериале «Чудесные годы»
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