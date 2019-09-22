Умер Арон Айзенберг, известный ролью в сериале «Чудесные годы»

О смерти Айзенберга сообщила его жена Малисса Лонго. «Он был умным, скромным, забавным, неравнодушным человеком», — написала она на своей странице в соцсети. Она добавила, что Арон всегда вкладывал всю душу в работу и жил со всей страстью.

Причина смерти актера не указывается. Вдова рассказала, что они тайно поженились с Айзенбергом еще в декабре 2018 года, однако копили деньги, чтобы устроить вечеринку.

Арон Айзенберг стал известен после того, как сыграл одну из ролей в спиноффе сериала «Звездный путь» под названием «Дальний космос 9». Он также отметился в таких фильмах, как «Амитивилль 4: Зло спасается», «Чудесные годы» и «Клуб лжецов».