Умер актер, исполнивший главную роль в мюзикле «Иисус Христос – суперзвезда»

В Калифорнии на 69-м году жизни скончался Джефф Фенхольт – актер, известный общественности по роли Иисуса Христа в мюзикле Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда». Тело культурного деятеля было найдено в его доме, расположенном на Ньюпорт-Бич. Родственники Фенхольта отмечают, что в последнее время мужчина часто жаловался на здоровье, но что именно его беспокоило, не сообщают.

Сын актера, Тристан, отметил, что роль Иисуса досталась его отцу не зря, потому что тот был верующим человеком, «любил Господа» и часто читал Евангелие с братьями по вере. Портал TMZ уточняет, что Фенхольт не дожил до своего 69-летия всего 5 дней.

Напомним, в роли Иисуса Джефф дебютировал в 1971 году. Этот образ закрепил американца в истории как первого человека, сыгравшего роль Всевышнего в мюзикле. После обретения популярности мужчина выпустил автобиографию, в которой признавался, что роль сына Бога привела его к зависимостям от алкоголя и наркотиков. Чуть позже американец выстраивал карьеру проповедника, но окончательно нашел себя в составе групп «Black Sabbath» и Rainbow.