Садальский рассказал о двадцатилетних поисках убийцы Веры Ивлевой

Актер Станислав Садальский в Instagram сообщил, что так до сих пор и не найден убийца известной актрисы Веры Ивлевой. Она пропала без вести 8 января 1999 года. Ранее она ушла в храм, где исповедалась и причастилась. После этого на протяжении нескольких месяцев о ее судьбе ничего не было известно.

Нашли актрису только весной, когда стаял снег. Позже стало понятно, что ее сбил автомобиль. Водитель закопал тело в сугроб. За двадцать лет следователям так и не удалось найти человека, который так жестоко расправился со звездой. Хоронили актрису в закрытом гробу. Животные сильно обглодали тело Веры Ивлевой.

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«Долгие годы место захоронения актрисы находилась в безобразном состоянии, крест был сломан, стоял вверх тормашками и даты жизни почти стерлись», — заявил Станислав Садальский.

Интересно, что родная дочь не ухаживала за погостом. И только благодаря неравнодушным журналистам и людям, которые занимаются розыском забытых могил, на погосте был поставлен крест и положена плита. Также огромную финансовую помощь оказал глава города Химки и фонд Михаила Ульянова.

Вера Ивлева прославилась благодаря таким картинам, как «Сказа о царе Салтане», «Жизнь по лимиту», «Черт с портфелем». Отметим, что звезду буквально преследовал какой-то злой рок. К примеру, в девяностых годах случилось сразу два серьезных ДТП с ее участием. Ее сбивали автомобили. Причем во второй раз виновницей аварии стала именно звездная актриса, которая переходила дорогу в неположенном месте. Именно после второй аварии, которая произошла в 1996 году, у Веры Ивлевой начались серьезные проблемы со здоровьем. Она сильно ударилась головой. У нее стало развивать нервное заболевание. Также известно, что популярная советская актриса много лет страдала астмой, которая не давала ей спокойной жизни. Очень не везло звезде и в личной жизни. У нее не сложились отношения сразу с несколькими мужчинами. Причем известно, что одно время у нее был роман с Яковом Левитаном. Этот мужчина является внуком сестры диктора, которого вся страна узнала в годы Великой отечественной войны.