«Бедная Лида влипла!»: Садальский переживает за жену Алибасова

Актер Стас Садальский очень эмоционально отреагировал на фотографию, опубликованную адвокатом Сергеем Жориным в Instagram 11 сентября. На снимке Жорин запечатлен у себя в офисе вместе с продюсером Бари Алибасовым и его супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. «Cемейное фото», — подписал душеприказчик.

Станислав Юрьевич, увидев эту «семейную идиллию», не смог удержаться от комментария.

«Ужас, бедная Лида влипла, и лучший адвокат России туда же!!!» — возмутился он.

Жорин, обладающий отличным чувством юмора, ответил, что он агент под прикрытием, и призвал Садальского не шуметь. Другие подписчики адвоката, в свою очередь, принялись шутить о том, что Бари Каримович и Лидия Николаевна, устав от своих кровных родственников, решили усыновить Сергея.

Напомним, что недавно на фоне ухудшения самочувствия 80-летней Федосеевой-Шукшиной её дочери начали беспокоиться по поводу наследства, которое вполне может достаться ее супругу Алибасову. Похоже, сейчас Лидия Михайловна занимается своим завещанием, и как раз по этой причине она и Бари Каримович приезжали к Жорину.