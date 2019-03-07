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51-летняя Оксана Фандера порассуждала о стиле в массивных кросовках и узких джинсах

Актриса нечасто радует поклонников своими модными «луками», но в этот раз она решила сделать исключение.

51-летняя Оксана Фандера порассуждала о стиле в массивных кросовках и узких джинсах
Оксана Фандера / Global Look Press

Оксана Фандера не так часто делится модными образами на своей странице в Instagram. В ее аккаунте гораздо больше фотографий природы, картин и домашних животных. Однако в этот раз 51-летняя актриса решила сделать исключение и удивить своих подписчиков.

На одном из последних снимков актриса появилась перед своими поклонниками в нетипичном для нее образе — массивных белых кроссовках, серых джинсах-скинни, свитере крупной вязки и в фетровом берете.

Также на своей странице в Instagram 51-летняя Фандера порассуждала о стиле.

«Стиль — это когда толпа гонит вас из города, а вы делаете вид, будто возглавляете процессию», — подписала снимок артистка.

Большинство поклонников оценили необычный для актрисы молодежный образ с массивными кроссовками и сделали ей множество комплиментов.

«Кроссы — сила! На первом плане!», «Бесподобно!», «Мечтаю о такой кепи и не нахожу. Оксана, Вы шикарны», «Я в восхищении», «Обалденная, естественная, с очень хорошим вкусом!!!», «Классная!!!», — написали интернет-пользователи в комментариях.

Отметим, что массивные кроссовки в стиле 90-х — это настоящий тренд года. Их уже надевали такие звезды, как, например, Анна Семенович и Валерия. Впрочем, поклонники последней почему-то не оценили ее образ в этой обуви, посчитав, что кроссовки не сочетаются с образом утонченной певицы.

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51-летняя Оксана Фандера порассуждала о стиле в массивных кросовках и узких джинсах
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