Глюкоза похвасталась танцами 8-летней дочери

Вера, как и мама, мечтает выступать на сцене, а пока танцует у бассейна.

33-летняя певица невероятно близка со своими дочерьми, 11-летней Лидией и 8-летней Верой. Да, и девочки стремятся быть во всем похожими на знаменитую маму. Они уже примеряют ее сумочки, туфли…

А вот Вера в свой день рождения решила еще и устроить концерт. Девочка станцевала прямо на бортике бассейна.

«Моя маленькая батарейка», — подписала ролик звезда. На видео наследница певицы отплясывает в розовом купальнике и маминой соломенной шляпе. При этом, Вере удается невероятно хорошо попадать в такт музыке… Поклонники отметили, что, вероятно, девочка унаследовала музыкальных слух от мамы.

Любопытно, что при этом звезда ни раз повторяла, что никак не будет влиять на выбор профессий своих дочерей, а поддержит любое их решение. Что же, кажется младшая уже определилась.