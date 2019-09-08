ЗВЕЗДЫ

Глюкоза похвасталась танцами 8-летней дочери

Вера, как и мама, мечтает выступать на сцене, а пока танцует у бассейна.

Глюкоза похвасталась танцами 8-летней дочери
https://www.instagram.com/glukozamusic/

33-летняя певица невероятно близка со своими дочерьми, 11-летней Лидией и 8-летней Верой. Да, и девочки стремятся быть во всем похожими на знаменитую маму. Они уже примеряют ее сумочки, туфли…

А вот Вера в свой день рождения решила еще и устроить концерт. Девочка станцевала прямо на бортике бассейна.

Вера Чистякова
https://www.instagram.com/glukozamusic/

«Моя маленькая батарейка», — подписала ролик звезда. На видео наследница певицы отплясывает в розовом купальнике и маминой соломенной шляпе. При этом, Вере удается невероятно хорошо попадать в такт музыке… Поклонники отметили, что, вероятно, девочка унаследовала музыкальных слух от мамы.

Любопытно, что при этом звезда ни раз повторяла, что никак не будет влиять на выбор профессий своих дочерей, а поддержит любое их решение. Что же, кажется младшая уже определилась.

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Вера ЧистяковаГлюкозаНаталья Ионова-Чистякова

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Глюкоза похвасталась танцами 8-летней дочери
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