Как начинался роман Бондарчука и Андреевой, и причем здесь Верник

17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Портал Teleprogramma.pro решил узнать историю любви маститого режиссера и юной красавицы-актрисы.

После того, как в 2016 году Паулина Андреева и Федор Бондарчук появились вместе на красной дорожке фестиваля «Кинотавр», зрители поделились на несколько противостоящих лагерей.

Одни считают Паулину коварной искусительницей и карьеристкой, другие говорят о высокой любви. Третьи считают Федора подлецом, бросившим жену, четвертые рассказывают о его благородстве и опять же – о высокой любви. Где же правда?

Пришел, увидел и ушел

Близкий друг Бондарчука Игорь Верник стал причиной всей этой истории. Если бы не его приглашение на спектакль, может быть, ничего бы и не случилось. Но Игорь позвал друга, друг не отказал и увидел на сцене МХТ имени Чехова стройную выразительную брюнетку в красивом белье. Полюбовался ее игрой и ушел.

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Впоследствии Федор, оценивая ее работу, сказал, что как актриса Паулина представляет собой редкую театральную фактуру. А ее красота вкупе с комедийностью и космической скоростью позволяют работать на сцене в таком темпоритме, что трудно было бы самому Бондарчуку.

Скандальная роль Паулины у Цекало и «контрольный выстрел» с Хабенским

Прошло время, Александр Цекало на сочинском кинорынке представил свою работу «Саранча». Проект был скандальным, главные герои этого психологического триллера были заняты во множестве откровенных сцен.

Настолько откровенных, что Бондарчук даже высказал Александру Цекало свои опасения насчет консервативности российской публики и ее неподготовленности к подобной откровенности. При этом смелую актрису для себя выделил. И снова ушел, не познакомившись.

В 2015 году на экраны вышел сериал «Метод» с Константином Хабенским и Паулиной Андреевой в главных ролях. И Бондарчук сдался.

Начало романа

Как только страна узнала об их романе, актрисе приписали традиционный набор пороков. Девушку обвиняли в карьеризме, попытках заграбастать столичного дорогого мужа, который будет ее продвигать в «звезды». Ей ставили в вину то, что после четверти века семейной жизни Бондарчук ради молодой вертихвостки бросил семью.

Даже родители Паулины были против того, чтобы их дочь встречалась с таким известным человеком, как Федор Бондарчук. Их смущала и разница в возрасте, и приличия: «Что люди скажут?».

Но на самом деле семьи, как таковой, уже не существовало. Федор рассказывал, что они со Светланой уже давно просто друзья. Так сложилось: разошлись, но не поссорились, все ради детей и внуков. А в реальности у каждого давно своя жизнь и никаких личных отношений или упреков. Взрослые умные, но несчастные вместе люди.

С появлением Паулины все изменилось

В окружении режиссера стали говорить, что давно не видели его таким счастливым. Ни Бондарчук, ни Андреева не обращали внимания на сплетни и грязные инсинуации.

Федор наконец решился оформить развод, что стало совершенно формальным шагом. Светлана отпустила бывшего мужа без обид и скандалов. Зачем спасать то, что развалилось много лет назад?

Федор не спешил афишировать свои новые отношения. Он считал, что это будет непорядочным по отношению к бывшей жене: слишком мало времени прошло после развода. Бондарчук с Паулиной выдержали паузу, прежде чем появиться на публике вместе.

С тех пор Бондарчук и Андреева практически неразлучны

И вот теперь, в подтверждение серьезности намерений пара решила пожениться. Вернее, они уже женаты, но отметить событие решили в другой день. Что стало причиной к этому – неизвестно. Известно только, что Федор и Паулина планировали свадьбу парой лет раньше, но из-за неприятия сына мероприятие пришлось отложить.

Мужчинам удалось найти общий язык, так что 17 сентября 2019 года на глазах у всей страны Паулина Андреева снимет фату невесты и бросит букет в толпу. Или нет?

Как думаете: свадьба пройдет в общепринятом формате?