НОВОСТИ

Лена Ленина остается на связи с родными Анастасии Заворотнюк

Как сказала писательница, она молится за здоровье актрисы.

Лена Ленина остается на связи с родными Анастасии Заворотнюк
Лена Ленина очень переживает за Анастасию Заворотнюк/globallookpress.com

Писательница и модель Лена Ленина в Instagram выразила слова поддержки в адрес актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга и находится в очень тяжелом состоянии.

«Настенька, я люблю тебя! Держись! Ты очень сильная! Ты справишься! Я в это твёрдо верю!» — заявила модель.

Как сказала Ленина, сегодня очень многие люди переживают и волнуются за Анастасию Заворотнюк. Она попросила журналистов с просьбой не выдумывать новости о здоровье подруги. Придет время, и, как уверяет Ленина, родные Заворотнюк сами обо всем расскажут. Сейчас им просто не до того.

Также Ленина отметила, что она на связи с окружением актрисы. И они не просили ее не высказываться публично. Все потому, что модель умеет фильтровать информацию. Как она сказала, некоторые из ее коллег этого делать не умеют. Скорее всего, здесь она намекнула на продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, который выдает очень много информации о здоровье Заворотнюк.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк и Петр ЧернышевАнастасия Заворотнюк последние новостиАндрей РазинЛена Ленина

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лена Ленина остается на связи с родными Анастасии Заворотнюк
Интересно?
Поделись с друзьями: