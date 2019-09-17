Лена Ленина остается на связи с родными Анастасии Заворотнюк

Писательница и модель Лена Ленина в Instagram выразила слова поддержки в адрес актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга и находится в очень тяжелом состоянии.

«Настенька, я люблю тебя! Держись! Ты очень сильная! Ты справишься! Я в это твёрдо верю!» — заявила модель.

Как сказала Ленина, сегодня очень многие люди переживают и волнуются за Анастасию Заворотнюк. Она попросила журналистов с просьбой не выдумывать новости о здоровье подруги. Придет время, и, как уверяет Ленина, родные Заворотнюк сами обо всем расскажут. Сейчас им просто не до того.

Также Ленина отметила, что она на связи с окружением актрисы. И они не просили ее не высказываться публично. Все потому, что модель умеет фильтровать информацию. Как она сказала, некоторые из ее коллег этого делать не умеют. Скорее всего, здесь она намекнула на продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, который выдает очень много информации о здоровье Заворотнюк.