Реаниматолог заявил о возможном развитии сепсиса у Заворотнюк

Практикующий анестезиолог-реаниматолог рассказал, что у актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с онкологическим заболеванием, развилась полиорганная недостаточность на фоне отказа сразу нескольких жизненно важных органов. Скорее всего, речь может идти о легких, сердце, печени. Как он думает, недостаточность возникла на фоне сепсиса, а тот, в свою очередь – от пневмонии.

Медик заметил, что каждый пациент, конечно, индивидуален. Нужно смотреть анализы, изучать многие другие характеристики. При этом он подчеркнул, что даже в таком критическом положении остаются небольшие шансы на спасение.

больше по теме Разин рассказал о своем разговоре с доктором Анастасии Заворотнюк Продюсер заверил, что находится на связи с этим человеком.

По мнению врача, сепсис может возникнуть у пациента, даже если он находится в стерильных условиях. Как он сказал, каждый человек является носителем условно-патогенной флоры. Здоровому человеку это не страшно, потому что такие мелочи убивает иммунитет. А вот у больного иммунная система очень ослаблена, поэтому нужно помогать ему с помощью антибиотиков.

Как думает врач, сначала у Заворотнюк развилась пневмония, а затем произошла дисфункция всех органов, потому что инфекционный процесс пошел по всему организму и крови. Противоопухолевую терапию проводить в таком случае крайне затруднительно. Больной может просто не перенести вмешательство, потому что его организм сильно ослаблен, сообщает «Комсомольская правда».