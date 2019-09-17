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Реаниматолог заявил о возможном развитии сепсиса у Заворотнюк

По словам специалиста, у актрисы могли отказать сразу несколько органов.

Реаниматолог заявил о возможном развитии сепсиса у Заворотнюк
У Заворотнюк, возможно, развился сепсис/globallookpress.com

Практикующий анестезиолог-реаниматолог рассказал, что у актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с онкологическим заболеванием, развилась полиорганная недостаточность на фоне отказа сразу нескольких жизненно важных органов. Скорее всего, речь может идти о легких, сердце, печени. Как он думает, недостаточность возникла на фоне сепсиса, а тот, в свою очередь – от пневмонии.

Анастасия Заворотнюк с мужем. Фото
У Заворотнюк, возможно, развился сепсис/globallookpress.com

Медик заметил, что каждый пациент, конечно, индивидуален. Нужно смотреть анализы, изучать многие другие характеристики. При этом он подчеркнул, что даже в таком критическом положении остаются небольшие шансы на спасение.

По мнению врача, сепсис может возникнуть у пациента, даже если он находится в стерильных условиях. Как он сказал, каждый человек является носителем условно-патогенной флоры. Здоровому человеку это не страшно, потому что такие мелочи убивает иммунитет. А вот у больного иммунная система очень ослаблена, поэтому нужно помогать ему с помощью антибиотиков.

Как думает врач, сначала у Заворотнюк развилась пневмония, а затем произошла дисфункция всех органов, потому что инфекционный процесс пошел по всему организму и крови. Противоопухолевую терапию проводить в таком случае крайне затруднительно. Больной может просто не перенести вмешательство, потому что его организм сильно ослаблен, сообщает «Комсомольская правда».

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Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиПетр Чернышев

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Реаниматолог заявил о возможном развитии сепсиса у Заворотнюк
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