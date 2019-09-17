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Мария Захарова высказалась о пышной свадьбе Собчак и Богомолова

По словам официального представителя МИД, каждый сам решает, как строить свою личную жизнь.

Мария Захарова высказалась о пышной свадьбе Собчак и Богомолова
Захарова высказалась о пышной свадьбе Собчак и Богомолова/globallookpress.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Ведущая спросила гостью о ее свадьбе. Как известно, в 2005 году Мария Захарова вышла замуж в Нью-Йорке, где тогда работала, за менеджера одной из российских компаний Андрея Макарова.

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото
Собчак и Богомолов устроили необычное торжество/globallookpress.com

По словам Захаровой, их отношения развивались очень быстро. «Все произошло стремительно. Прямо совсем. Просто совсем стремительно. Я не могла тогда приехать в Москву, поэтому будущий муж прилетел сам ко мне в США. Мы подали заявку в генконсульство и расписались. На свадьбе было ровно два гостя – я и муж», — заметила она.

Как сказала Захарова, им понравилось их свадьба вдвоем. Довлатова попыталась привести в пример недавнюю свадьбу светской львицы Ксении Собчак, которая устроила необычное торжество с большим количеством гостей и шикарными подарками.

«Это дело каждого. Каждый человек сам решает, как строить свою личную жизнь. Нам и вдвоем понравилось. Мы были абсолютно счастливы в этот день. Выключили весь мир. Весь мир вращался вокруг нас. Никогда не забуду эти ощущения. Впрочем, мне и сравнивать не с чем, так как свадьба в моей жизни была только одна. А медовый месяц у нас прошел в зоопарке Бронкса, куда мы отправились на следующий день. Причем свадьба была в ноябре, а на обратном пути у нас не заводилась машина, так как супруг забыл выключить фары. Это добавило романтики в тот холодный день», — сказала Мария Захарова.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваКонстантин БогомоловКсения СобчакМария Захарова

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Мария Захарова высказалась о пышной свадьбе Собчак и Богомолова
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