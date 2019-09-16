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Прохор Шаляпин посвятил выходные покупке подарков для предполагаемого сына

Как сказала его бывшая возлюбленная Татьяна Гудзева, музыкант тянется к ребенку.

Прохор Шаляпин посвятил выходные покупке подарков для предполагаемого сына
Шаляпин начал покупать подарки для сына/globallookpress.com

Музыкант Прохор Шаляпин посвятил прошедшие выходные дни покупкам подарков для своего сына. Об этом рассказала его бывшая любовь Татьяна Гудзева. Он купил ребенку вещи и игрушки.

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото
Прохор Шаляпин стал помогать сыну/globallookpress.com

По словам Гудзевой, подарки не очень дорогие, но для нее важнее всего, что Шаляпин заботится о ребенке. При этом Татьяна отметила, что пианистка из Киева Виталина Цымбалюк-Романовская контролирует каждый шаг певца. Она мешает ему посещать ребенка. В связи с этими Гудзева даже хочет снять квартиру в другом районе.

Как сказала женщина, у Виталины и Прохора нет общего ребенка, а у нее с ним есть. Экс-возлюбленная певца считает, что экс-супруга Армена Джигарханяна приворожила музыканта, поэтому он так к ней привязался, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что сам Прохор Шаляпин ранее отмечал, что ребенок не его. При этом он был готов пройти ДНК-тест на отцовство. Не исключено, что за последнее время события стали кардинально меняться. Возможно, Прохор все-таки понял, что это его сын.

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Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяПрохор ШаляпинТатьяна Гудзева

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Прохор Шаляпин посвятил выходные покупке подарков для предполагаемого сына
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