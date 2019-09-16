Прохор Шаляпин посвятил выходные покупке подарков для предполагаемого сына

Музыкант Прохор Шаляпин посвятил прошедшие выходные дни покупкам подарков для своего сына. Об этом рассказала его бывшая любовь Татьяна Гудзева. Он купил ребенку вещи и игрушки.

По словам Гудзевой, подарки не очень дорогие, но для нее важнее всего, что Шаляпин заботится о ребенке. При этом Татьяна отметила, что пианистка из Киева Виталина Цымбалюк-Романовская контролирует каждый шаг певца. Она мешает ему посещать ребенка. В связи с этими Гудзева даже хочет снять квартиру в другом районе.

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Как сказала женщина, у Виталины и Прохора нет общего ребенка, а у нее с ним есть. Экс-возлюбленная певца считает, что экс-супруга Армена Джигарханяна приворожила музыканта, поэтому он так к ней привязался, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что сам Прохор Шаляпин ранее отмечал, что ребенок не его. При этом он был готов пройти ДНК-тест на отцовство. Не исключено, что за последнее время события стали кардинально меняться. Возможно, Прохор все-таки понял, что это его сын.