Прохору Шаляпину стало плохо после новости о смерти «возлюбленной»

По словам музыканта, он долго не мог дозвониться до Виталины после прочитанной заметки.

Музыкант Прохор Шаляпин рассказал о неприятном инциденте, который случился с ним несколько дней назад. По словам певца, который последний год живет с экс-супругой актера Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, в один из дней он решил почитать последние новости. Первое, что ему попалось на глаза — сообщение о смерти Цымбалюк.

«Мне стало плохо с сердцем. В глазах потемнело и тело начала бить дрожь», — заявил Прохор Шаляпин.

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Он отметил, что накануне виделся со своей возлюбленной и все было хорошо. Как он сказал, после этого начался ад. Телефон не замолкал ни на минуту. Все стали звонить музыканту и интересоваться, что случилось с Виталиной Цымбалюк-Романовской. По признанию Шаляпина, в какой-то момент он почувствовал себя плохо настолько, что вызвал скорую помощь.

Ситуация осложнялась тем, что он не смог оперативно дозвониться до экс-жены Джигарханяна. Он стал писать ей сообщения. Впрочем, Виталина их не читала, так как находилась вне зоны доступа. Облегчение наступило лишь, когда она ему перезвонила и спросила, что случилось.

Позже Прохор Шаляпин выяснил, откуда пошли слухи о смерит возлюбленной. Оказывается, скончалась ее однофамилица — Ирина Григорьевна Цымбалюк, которая работала главным специалистом по технике безопасности и охране труда в МХТ имени Чехова, сообщает портал Dni.ru.